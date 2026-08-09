У России появился свой «Шрек»: почему нового «Колобка» уже называют главным семейным фильмом года

Фильм уже можно увидеть в кинотеатрах.

Казалось бы, что еще можно придумать про Колобка? Но создатели нового фильма доказали: знакомую с детства сказку можно превратить в яркое приключение, которое одинаково интересно и детям, и взрослым. Многие зрители уже сравнивают картину с культовым «Шреком» — и у такого сравнения есть веские причины.

Колобок оказался совсем не тем героем, которого мы помним

В фильме «Последний богатырь. Колобок» знаменитый сказочный герой предстает совсем другим. Это уже не румяный шарик, который поет песенки каждому встречному, а персонаж с непростым прошлым, острым языком и тяжелым характером.

По сюжету Колобок отправляется на поиски своего места в мире, а компанию ему составляют неуклюжий пекарь Тихон и девушка Лада. Вместе они проходят путь, полный опасностей, юмора и неожиданных открытий.

Настоящий семейный фильм — как когда-то «Шрек»

Главная неожиданность картины в том, что она не пытается быть исключительно детской сказкой. Авторы явно ориентировались на тот формат, который когда-то сделал культовым «Шрека»: дети наслаждаются приключениями и забавными героями, а взрослые считывают более глубокие темы, тонкий юмор и эмоциональные моменты.

Шутки здесь работают сразу на двух уровнях. Для юных зрителей — веселые приключения и яркие персонажи. Для взрослых — ирония, отсылки и разговор о принятии себя, страхах и поиске своего места в жизни.

Именно поэтому после просмотра многие говорят: наконец-то у нас появился свой ответ знаменитому мультфильму DreamWorks, передает CYBERSPORT.

Здесь смеются, переживают и даже немного плачут

Несмотря на сказочный сюжет, история получилась удивительно человечной. Каждый из главных героев проходит собственный путь: кто-то учится принимать себя, кто-то — доверять людям, а кто-то впервые понимает, что настоящая красота совсем не связана с внешностью.

Именно поэтому фильм работает не только как развлекательное семейное кино, но и как добрая история о взрослении, дружбе и любви.

Если раньше казалось, что российскому кино не хватает собственного «Шрека», то теперь появился проект, который вполне может занять эту нишу. «Последний богатырь. Колобок» не копирует зарубежный хит, но так же удачно объединяет сказку, юмор, приключения и историю, способную тронуть зрителей любого возраста.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.