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Этот момент во 2 сезоне «Игры престолов» многие так и не поняли: почему Белый Ходок не убил Сэма Тарли

9 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Логики в этой сцене практически нет.

В «Игре престолов» хватает загадок, на которые сериал так и не дал прямого ответа. Но одна из самых обсуждаемых связана с Сэмом Тарли. Во втором сезоне Белый Ходок буквально посмотрел на него и... просто уехал. Почему? Спустя годы у поклонников появилось сразу несколько убедительных версий.

Белые Ходоки могли специально оставить Сэма в живых

В финале второго сезона Сэм отстал от братьев Ночного Дозора и оказался один среди снежной бури. В этот момент его окружили мертвецы, а затем появился Белый Ходок верхом на коне.

Самое странное произошло дальше. Вместо того чтобы убить беззащитного дозорного, Ходок лишь посмотрел на него и продолжил путь.

Самая популярная теория среди поклонников звучит так: Сэма намеренно пощадили, чтобы он рассказал людям о приближении армии мертвых. Живой свидетель способен посеять гораздо больше страха, чем очередная жертва.

Кстати, похожий прием Белые Ходоки уже использовали в самой первой серии сериала. Тогда один из дозорных тоже выжил после встречи с ними и успел предупредить остальных о надвигающейся опасности.

Или Ходок просто не счел его угрозой

Есть и более простое объяснение.

Сэм никогда не был великим воином. На тот момент он выглядел испуганным, безоружным и совершенно беспомощным. Возможно, Белые Ходоки просто не видели в нем никакой опасности и не стали тратить время.

Некоторые зрители вообще считают, что знаменитый взгляд был лишь режиссерским приемом для создания напряжения, а сам Ходок мог даже не обратить внимания на спрятавшегося Сэма.

В итоге именно Сэм помог победить Короля Ночи

https://www.kinoafisha.info/series/78/

Как ни странно, решение оставить Сэма в живых позже сыграло огромную роль во всей истории.

Именно он изучил древние книги, выяснил, насколько важно драконье стекло, а затем помог собрать знания, без которых Джон Сноу и его союзники едва ли смогли бы подготовиться к войне с армией мертвых.

Если бы Белый Ходок убил Сэма в той сцене, история Вестероса вполне могла закончиться совсем иначе.

Наверное, именно поэтому этот эпизод до сих пор остается одним из самых загадочных во всей «Игре престолов». Создатели так и не объяснили мотивы Белых Ходоков, оставив зрителям простор для собственных теорий. И, возможно, именно такие неразгаданные моменты делают историю еще интереснее спустя годы после финала.

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Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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