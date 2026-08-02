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Киноафиша Статьи Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года

Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года

2 августа 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Я тебя отыщу»

Срочно смотрим!

Netflix продолжает выпускать успешные триллеры, но в этом году один проект сумел обойти всех конкурентов. Мини-сериал «Я тебя отыщу», снятый по роману Харлана Кобена, не только стал одним из главных хитов платформы, но и всего за несколько недель вошел в десятку самых популярных сериалов в истории стриминга.

«Я тебя отыщу» уже установил рекорд 2026 года

Главным успехом сериала стали его впечатляющие просмотры.

Всего за 41 день после премьеры «Я найду тебя» собрал 101,9 миллиона просмотров, став самым успешным триллером Netflix, вышедшим в 2026 году. Более того, проект уже вошел в десятку самых популярных сериалов за всю историю платформы.

Для сравнения, детективный триллер «Его и ее» с Джоном Бернталом и Тессой Томпсон набрал 98,2 миллиона просмотров, но на это ему понадобился полный 91-дневный период, который Netflix использует для подсчета своих рекордов.

Почему сериал оказался таким популярным

Во многом успех объясняется именем Харлана Кобена.

Экранизации его романов уже давно стали настоящим брендом для Netflix. Зрители хорошо знают такие проекты, поэтому новый мини-сериал сразу привлек огромное внимание поклонников жанра.

Кроме того, история строится вокруг отца, который пытается докопаться до правды о судьбе своего сына. Детективная интрига, постоянные сюжетные повороты и формат из восьми серий делают сериал идеальным выбором для просмотра за один-два вечера.

В проекте собрался сильный актерский состав

Кадр из сериала «Я тебя отыщу»

Одну из главных ролей исполнил Сэм Уортингтон, известный по франшизе «Аватар». Вместе с ним в сериале снялись Бритт Лоуэр, Майло Вентимилья, Эрин Ричардс и Аарон Эшмор.

Сочетание известных актеров, напряженного сюжета и фирменного стиля Харлана Кобена вновь оказалось беспроигрышной формулой для Netflix.

Если нынешние темпы сохранятся, «Я тебя отыщу» поднимется еще выше в списке самых популярных сериалов платформы. Похоже, Netflix снова удалось найти идеальный рецепт захватывающего мини-сериала, от которого сложно оторваться до самого финала.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Я тебя отыщу»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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