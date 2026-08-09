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Киноафиша Статьи «Я бы предпочёл даже плохой фильм, чем этот»: Кинг терпеть не может одну экранизацию своего романа — и это не «Сияние»

«Я бы предпочёл даже плохой фильм, чем этот»: Кинг терпеть не может одну экранизацию своего романа — и это не «Сияние»

9 августа 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кристина» (1983)

Автор остался недоволен результатом.

В период с 1976 по 1988 год Джон Карпентер выпустил несколько фильмов, которые позже вошли в золотой фонд мирового кино, — включая «Хэллоуин» и «Нечто». Однако по иронии судьбы многие из его работ в это время провалились в прокате, что серьёзно повлияло на дальнейшую судьбу режиссёра и закрыло перед ним ряд возможностей.

Когда Карпентера отстранили от работы над экранизацией романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом», он вынужден был согласиться на первый же предложенный проект — фильм «Кристина», также снятый по книге Кинга. Сам автор остался крайне недоволен результатом.

Сюжет

Действие разворачивается в Калифорнии, 1978 год. Застенчивый и неуверенный в себе старшеклассник Арни находит на свалке старый, полуразрушенный «Плимут» 1957 года. Что-то неуловимо притягивает его к этой машине — с первой встречи между ними возникает почти мистическая связь.

Парень начинает вкладывать в неё все свои силы, деньги и время, даже не подозревая, что восстанавливает не просто автомобиль, а носителя мрачной силы.

Постепенно, по мере того как «Плимут» обретает первоначальный блеск, Арни сам начинает меняться: робкий и зажатый юноша превращается в дерзкого, высокомерного и жестокого молодого человека. Его друзья в шоке от происходящей трансформации, но это лишь начало.

Кадр из фильма «Кристина» (1983)

Мнение Кинга

Релиз 1983 года принёс фильму «Кристина» умеренный коммерческий успех — при бюджете в 10 миллионов долларов сборы составили около 21 миллиона.

Однако сам Стивен Кинг остался крайне недоволен экранизацией. У него и раньше возникали претензии к отдельным адаптациям его произведений, включая знаменитое «Сияние», но именно «Кристина» вызвала у него особенно резкую реакцию.

Писатель так и не смирился с тем, как Карпентер обошёлся с его романом: режиссёр сократил часть сюжетных линий, упростил характеры и лишил историю её объёмности.

В одном из интервью Кинг назвал фильм не просто «плоским», но и скучным — в том смысле, что, по его мнению, лента даже не обладает той энергией, которая могла бы сделать её интересной.

«Я бы предпочёл даже плохой фильм — лишь бы он не был таким унылым»,заявил писатель.

Сам Карпентер позже признавался, что взялся за проект прежде всего из-за финансовых соображений и не чувствовал к материалу особой привязанности.

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Фото: Кадры из фильма «Кристина» (1983)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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