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Связь между «Смешариками» и «Мадагаскаром» выдала одна фраза: кем приходятся друг другу Пин и Шкипер? 

9 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Отдельные герои не зря так похожи.  

В анимации порой случаются совпадения, которые оказываются круче любых намеренных кроссоверов. Казалось бы, «Смешарики» и «Мадагаскар» — проекты с разных континентов, созданные разными студиями, с совершенно непохожей эстетикой. Их миры существуют параллельно, и ничего общего у них быть не должно.

Но хватает всего одной фразы — и привычные границы между этими вселенными стираются.

Особенная цитата

В одной из серий «Смешариков» (а точнее, в спин-оффе «Азбука безопасности») пингвин Пин произносит фразу, которая для многих стала неожиданной отсылкой.

«Крякнуть, плюнуть и склеить скотч. Так ещё мой дед говорил», — звучит с экрана.

На первый взгляд — всего лишь забавный момент. Но для тех, кто хорошо помнит «Мадагаскар», это не просто шутка, а почти дословное повторение коронной фразы Шкипера, лидера отчаянных пингвинов-спецагентов. Именно так он привык комментировать свои рискованные и, как правило, гениальные планы.

Кадр из мультфильма «Мадагаскар 3»

Два героя

Шкипер — прирождённый командир, который управляет отрядом пингвинов с жёсткостью и харизмой спецназовца. Пин — инженер-самоучка, способный починить что угодно, комбинируя расчёт, везение и здоровую долю безумия.

Но при этом у них есть одна общая черта: ни того, ни другого не волнует, насколько красиво и правильно выглядит решение. Их главный принцип — чтобы работало и немедленно.

Неудивительно, что поклонники уже давно шутят: возможно, Шкипер — далёкий предок Пина, и эта теория, поначалу казавшаяся забавной, теперь выглядит почти достоверной.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики», мультфильма «Мадагаскар 3» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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