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Киноафиша Статьи Плачь, Кристофер Нолан! Нейросеть поставила точку в споре, что лучше — «Троя» или «Одиссея»

Плачь, Кристофер Нолан! Нейросеть поставила точку в споре, что лучше — «Троя» или «Одиссея»

9 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Одиссея»

Мы проанализировали фильмы через алгоритмы ИИ.

После премьеры «Одиссеи» Кристофера Нолана зрители не смогли удержаться от сравнений — и первым, что пришло на ум многим, стал эпический блокбастер «Троя», вышедший два десятилетия назад. И хотя между этими картинами — пропасть в бюджетах, технологиях и режиссёрских подходах, оба фильма объединяет обращение к античным сюжетам, масштабные битвы и попытка переосмыслить древние мифы.

Но если «Троя» делала ставку на зрелищность и героический пафос, то Нолан, как всегда, усложняет историю, превращая «Одиссею» в мрачную философскую притчу.

Что же на самом деле лучше — проверенная временем голливудская классика с Брэдом Питтом или новинка, которая который уже успела взбудоражить зрителей и критиков? Мы обратились за ответом к искусственному интеллекту, чтобы он объективно разобрал обе ленты.

«Троя»

Режиссёр Вольфганг Петерсен не ставил перед собой задачу перевернуть сознание зрителя. Он создавал зрелищное кино, где герои говорят громко, страсти кипят, а битвы поставлены с размахом, достойным больших экранов.

Фильм берёт не сложностью, а мощью: его главная сила в том, чтобы показать войну, как она есть — кровавую, жестокую, но при этом романтизированную. Всё, что связано с богами и чудесами, в «Трое» сведено к минимуму — это почти историческая драма, где чудеса случаются не по воле богов, а по воле человеческого характера.

Однако у фильма есть и слабые стороны: он упрощает миф, превращая его в прямолинейную историю о войне из-за женщины. Нет метафизики, нет сложной морали, есть только война и выбор.

Кадр из фильма «Троя»

«Одиссея»

Кристофер Нолан подходит к античному материалу совсем иначе. Его «Одиссея» — это не столько возвращение героя домой, сколько исследование самой природы памяти, времени и субъективного опыта. Фильм переосмысляет поэму Гомера, выворачивая её наизнанку: вместо богов — внутренние демоны, вместо путешествия — метафора внутреннего кризиса.

Но этот подход, к сожалению, отталкивает тех, кто ждёт от античного эпоса динамики и героического пафоса. Для таких зрителей «Одиссея» может показаться слишком холодной, затянутой и перегруженной.

Вердикт ИИ

Искусственный интеллект проанализировал фильмы по четырём критериям: визуальный стиль, драматургия, эмоциональная вовлечённость и оригинальность подхода.

Визуальный стиль: у «Трои» — классический эпический размах. У «Одиссеи» — экспериментальный, почти гипнотический визуальный язык, который восхищает одних и раздражает других.

Драматургия: «Троя» понятна и доступна, «Одиссея» — ассоциативна и требует сосредоточенности.

Эмоциональная вовлечённость: «Троя» выигрывает за счёт ясных мотивов (любовь, месть, честь), «Одиссея» же рискует оставить зрителя наедине с собственными размышлениями.

Оригинальность: Нолан безусловно инновационен, но его версия «Одиссеи» — это сложный арт-объект. Петерсен же доводит до совершенства то, что уже было известно.

«Если я должен выбрать, к чему вернусь через год и что посоветую другу, который не высыпается и хочет просто хорошо провести вечер, я выберу "Трою". Да, она может быть чуть менее "умной" по задумке, но она бесконечно человечнее, энергичнее и честнее», — подвел итог ИИ.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильмов «Одиссея» (2026), «Троя» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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