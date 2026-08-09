Паламарчук впервые признался, с кого скопировал Фому в «Невском»: в США этого героя знает каждый

Сериал «Невский» давно стал культовым проектом для НТВ, где даже второстепенные герои запоминаются на годы. Один из самых ярких отрицательных персонажей — Фома — вызвал у зрителей настоящий восторг.

Недавно актёр Дмитрий Паламарчук, исполнитель роли, впервые откровенно рассказал, с кого он «списывал» своего героя. Оказалось, он вдохновлялся классикой американского кино.

«Моему Фоме в сериале "Невский" я добавил что-то от Майкла Корлеоне из "Крестного отца"» — честно заявил Паламарчук.

По его словам, выбрать карьеру в кино его подтолкнули фильмы детства: «Крепкий орешек», «Терминатор». И это особенно символично, ведь сейчас актер чаще всего задействован в боевиках. Хотя сам Паламарчук не считает себя «заложником» одного образа.

«В период моей учёбы и начала карьеры в начале 2000-х именно этот жанр пользовался наибольшим спросом. Такие проекты, как "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Тайны следствия", пользовались огромной популярностью. Для актёров из Петербурга тогда выбор ролей был крайне ограничен», — отметил он.

Сейчас Дмитрий Паламарчук появляется и в ретро-детективах, а в криминальных сериалах его персонажам часто прописывают и романтические линии. Как знать, может скоро зрители увидят звезду в уморительной комедии.

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