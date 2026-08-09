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Паламарчук впервые признался, с кого скопировал Фому в «Невском»: в США этого героя знает каждый

9 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невский»

Актер вдохновлялся популярным образом.

Сериал «Невский» давно стал культовым проектом для НТВ, где даже второстепенные герои запоминаются на годы. Один из самых ярких отрицательных персонажей — Фома — вызвал у зрителей настоящий восторг.

Недавно актёр Дмитрий Паламарчук, исполнитель роли, впервые откровенно рассказал, с кого он «списывал» своего героя. Оказалось, он вдохновлялся классикой американского кино.

«Моему Фоме в сериале "Невский" я добавил что-то от Майкла Корлеоне из "Крестного отца"» — честно заявил Паламарчук.

Кадр из фильма «Крестный отец»

По его словам, выбрать карьеру в кино его подтолкнули фильмы детства: «Крепкий орешек», «Терминатор». И это особенно символично, ведь сейчас актер чаще всего задействован в боевиках. Хотя сам Паламарчук не считает себя «заложником» одного образа.

«В период моей учёбы и начала карьеры в начале 2000-х именно этот жанр пользовался наибольшим спросом. Такие проекты, как "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Тайны следствия", пользовались огромной популярностью. Для актёров из Петербурга тогда выбор ролей был крайне ограничен», — отметил он.

Сейчас Дмитрий Паламарчук появляется и в ретро-детективах, а в криминальных сериалах его персонажам часто прописывают и романтические линии. Как знать, может скоро зрители увидят звезду в уморительной комедии.

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Фото: Кадры из фильма «Крестный отец» (1972), сериала «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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