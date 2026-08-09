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Если б у Саурона были лапки: зачем Толкин хотел сделать злодеем «Властелина колец»… кота

9 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

У автора были порой очень оригинальные идеи.

Джон Толкин был настоящим мастером вымышленных миров: десятилетиями он выстраивал Средиземье, продумывая его историю, языки, карты и поколения героев. Итогом этой кропотливой работы стал «Властелин колец».

Однако даже в таком продуманном мире есть место неожиданным, порой даже курьёзным деталям, которые редко попадают в финальный вариант книг. Большинство из них извлечены из черновиков, писем и ранних набросков Толкина. И они меняют наше представление о том, каким мог быть Саурон.

Кот

Как ни странно, в ранних замыслах Толкина главный враг Средиземья мог выглядеть совершенно иначе — например, как кот. В одной из черновых версий, вошедшей в сборник «Книга утраченных сказаний: Часть вторая», где хранятся ранние наброски к «Сильмариллиону», злодейская роль отведена не Саурону, а некоему Тевильдо — Князю Котов.

Этот персонаж — то ли дух, вселившийся в кошачью оболочку, то ли сам кот, наделённый тёмной магией. В итоге Толкин переписал этот эпизод, заменив кота на Саурона.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Повелитель Оборотней

Прежде чем стать Тёмным Властелином в привычном для нас обличье, Саурон, по замыслу Толкина, мог быть не только котом, но и… псом. Точнее, Повелителем Оборотней.

В Первую Эпоху, когда он служил Морготу, Саурон особенно преуспел в приручении волкодавов. В одной из битв он даже принял облик оборотня, чтобы лично участвовать в схватке.

В мире Толкина оборотни — не человекоподобные монстры, а создания, по виду напоминающие гигантских волков, но обладающие разумом и хитростью. Они подчинялись воле Саурона, и это делало его не просто военачальником, а существом, способным сливаться с природой тьмы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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