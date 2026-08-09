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До сих пор разгадываете смысл финала «Острова проклятых»? Тогда посмотрите еще эти 3 похожих триллера и точно не заснете

9 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Остров проклятых»

Развязка лент шокирует.

«Остров проклятых» — фильм, который остаётся в памяти надолго. Не только потому, что в нём снялись Леонардо Ди Каприо и Марк Руффало, но и благодаря уникальной атмосфере: психологическое напряжение, мрачная эстетика и финал, который заставляет сомневаться.

Такие триллеры — редкий подарок для зрителя, любящего разгадывать загадки. А мы подобрали для вас три картины, которые вполне могут претендовать на звание «достойных наследников» «Острова проклятых».

«Престиж» (2006)

Два иллюзиониста в викторианском Лондоне ведут смертельную дуэль за звание лучшего фокусника. Их соперничество перерастает в одержимость, разрушающую жизни вокруг. Фильм построен на игре с восприятием: правда скрыта за иллюзией, а финал переворачивает всё, что вы думали о героях.

Сходство с «Островом проклятых»:

— Тема двойственности: кто на самом деле кем является.

— Постоянное ощущение, что реальность зыбка, а ответы — лишь часть более сложной головоломки.

— Психологическая одержимость героев, которая ведёт их к самоуничтожению.

Кадр из фильма «Престиж»

«Шестое чувство» (1999)

Мальчик Коул видит мёртвых, которые не знают о своей смерти. Доктор Малкольм Кроу пытается ему помочь, но в процессе сам оказывается втянутым в тайну, которая меняет всё. Фильм — классический триллер с неожиданной развязкой, ставший образцом жанра.

Сходство с «Островом проклятых»:

— Финал полностью переосмысливает всё предыдущее действие.

— Тема неспособности принять реальность и бегства от неё.

— Атмосфера изоляции, безысходности и работы с травмой.

Кадр из фильма «Шестое чувство»

«Обитель проклятых» (2014)

Группа психиатров в закрытой клинике для душевнобольных преступников пытается разобраться в серии загадочных событий.

Сходство с «Островом проклятых»:

— Действие происходит в изолированном лечебном учреждении для опасных пациентов.

— Граница между безумием и сверхъестественным стирается.

— Главный герой постепенно теряет контроль над реальностью, и зрителю также трудно понять, где правда, а где бред.

Кадр из фильма «Обитель проклятых»

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Фото: Кадры из фильмов «Остров проклятых» (2009), «Престиж» (2006), «Шестое чувство» (1999), «Обитель проклятых» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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