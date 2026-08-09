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Этот российский сериал уже называют «убийцей» «Властелина колец»: не зря Хабаров носил доспехи

9 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр со съемок сериала «Поле Куликово»

Съемки недавно стартовали.

На Западе уже давно «обкатали» жанр эпических фэнтези-саг — «Игра престолов», «Властелин колец», «Ведьмак». Но теперь российский кинематограф решил бросить вызов мировым гигантам.

Уже стартовали съёмки масштабного историко-фэнтезийного сериала «Поле Куликово», который заранее окрестили потенциальным «убийцей» западных блокбастеров. Амбиции проекта впечатляют.

Сюжет

В центре событий — удельный князь Михаил, втянутый в смертельную схватку с Мамаем, всесильным темником Золотой Орды. Эта борьба лишает его семьи, возлюбленной и всякой надежды на будущее.

Однако главная эмоциональная линия разворачивается вокруг отношений Михаила и Ольги — жены его погибшего брата. Оба проходят через утраты, плен, разорение родного города.

Испытания, выпавшие на их долю, оказываются настолько тяжелыми, что поначалу кажется — выжить в одиночку невозможно. Но именно в этом общем горе герои находят неожиданную опору друг в друге.

Кадр со съемок сериала «Поле Куликово»

Детали

По словам режиссёра Сергея Филатова, подготовка к проекту началась с погружения в историю: команда изучила архивные материалы, посетила музей Куликова поля и перечитала специальную литературу.

«Затем мы начали искать визуальный язык, который позволил бы избежать двух крайностей — чтобы фильм не превращался в сказку, но и не скатывался в мрачную эстетику "грязного Средневековья". Я давний поклонник жанра. Мы все выросли на "Властелине колец" и "Гладиаторе", поэтому подобный проект — для нас настоящий подарок», — поделился постановщик.

Ключевые роли в проекте достались Игорю Степашину и Тине Стойилкович. Антон Хабаров и Фёдор Добронравов перевоплотятся в исторических персонажей — князя Дмитрия Донского и преподобного Сергия Радонежского соответственно.

Чтобы батальные сцены выглядели максимально достоверно, актёрам пришлось пройти серьёзную подготовку: несколько месяцев они учились держаться в седле, работать с холодным оружием и носить тяжёлые доспехи в любую погоду.

«О круто, наш ответ Джону Сноу», «Наконец поняли, что у нас свое Средиземье было, выпустят "убийцу" "Властелина колец"», — шутят в соцсетях пользователи.

Премьера сериала состоится на платформе «КИОН», точная дата релиза пока остаётся неизвестной. Но, судя по всему, проект стоит того, чтобы его ждать.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры со съемок сериала «Поле Куликово»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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2 комментария
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