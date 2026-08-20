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Киноафиша Фильмы Болган окига 2 Расписание Болган окига 2 (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Болган окига 2 (2026) в Алматы на сегодня

Болган окига 2
Болган окига 2 комедия 2026 / Казахстан
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Сегодня 20 Завтра 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
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Расписание Болган окига 2 в Алматы на 20 августа 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
22:20 от 00:00 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
20:30 от 22:20 от 23:45 от 00:10 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
20:20 от 21:50 от 22:30 от 00:25 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
21:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
20:50 от 23:00 от 00:30 от
2D, KZ
22:00 от 23:30 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
21:00 от 21:30 от 22:40 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D
00:40 от
2D, KK
20:50 от
2D, RU
23:40 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
23:00 от
2D, KZ
22:00 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
21:10 от 23:00 от
2D, KZ
20:10 от 22:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
21:00 от 23:40 от 01:40 от
2D, KZ
20:00 от 22:40 от 00:40 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KK
21:30 от 23:20 от
2D, KZ
20:30 от 22:20 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
21:00 от 23:10 от 01:20 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
20:10 от 22:00 от
2D, KZ
21:00 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
20:20 от 22:10 от 00:30 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
21:50 от
2D, KZ
20:50 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
21:10 от 23:30 от
Арман Азия Парк
Москва
2D, KZ
20:40 от 22:30 от
Арман Достык
Абая
2D
21:15 от 23:00 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
21:10 от 22:55 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
20:00 от 22:10 от 00:20 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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