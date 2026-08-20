Расписание Болган окига 2 в Алматы на 20 августа 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, KZ 22:20 от 00:00 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, KZ 20:30 от 22:20 от 23:45 от 00:10 от Chaplin MegaPark Жибек Жолы 2D, KZ 20:20 от 21:50 от 22:30 от 00:25 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D 21:50 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, KK 20:50 от 23:00 от 00:30 от 2D, KZ 22:00 от 23:30 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D, KZ 21:00 от 21:30 от 22:40 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D 00:40 от 2D, KK 20:50 от 2D, RU 23:40 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, KK 23:00 от 2D, KZ 22:00 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, KK 21:10 от 23:00 от 2D, KZ 20:10 от 22:00 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, KK 21:00 от 23:40 от 01:40 от 2D, KZ 20:00 от 22:40 от 00:40 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, KK 21:30 от 23:20 от 2D, KZ 20:30 от 22:20 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, KK 21:00 от 23:10 от 01:20 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, KK 20:10 от 22:00 от 2D, KZ 21:00 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, KK 20:20 от 22:10 от 00:30 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, KK 21:50 от 2D, KZ 20:50 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, KZ 21:10 от 23:30 от Арман Азия Парк Москва 2D, KZ 20:40 от 22:30 от Арман Достык Абая 2D 21:15 от 23:00 от Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART 2D 21:10 от 22:55 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, KZ 20:00 от 22:10 от 00:20 от