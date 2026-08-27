Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Кошмар на улице Корал-Гроув Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув (2026) в Алматы на сегодня

Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув ужасы, детектив, фантастика 2026 / Канада
Смотреть трейлер
Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 сб 29 вс 30 пн 31 вт 1 ср 2
Формат сеанса
Группировать сеансы

Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув в Алматы на 27 августа 2026
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
15:55 от 23:40 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
22:20 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
20:10 от 21:15 от 01:10 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
00:20 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
00:40 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
00:20 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
14:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
00:30 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
23:40 от 00:20 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
14:40 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
00:30 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
23:15 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
00:10 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
23:20 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума
Зрители думали, что Антонина, но это не так: как на самом деле звали Тосю из «Девчат»
Ради этой роли 91-летняя Алиса Фрейндлих вернулась на экраны: сериал действительно стоящий — с Евгением Мироновым
269 000 000 минут просмотров и статус нового хита Netflix: американцы сходят с ума по этому боевику уже 12-й раз подряд
5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами
До 12 серий будете гадать, кто убийца: в новом детективе НТВ со Смоляковым майора полиции обвиняют в ритуальном убийстве
МакКонахи и Харрельсон снова вместе, но это не продолжение «Настоящего детектива»: новый сериал выйдет уже этой осенью
Спросила у ИИ, как Кар-Карыч и Совунья выглядели бы людьми: удивительно, но попал прямо в точку
Угадаете 5 советских фильмов по кадрам с парикмахерами? Даже знатоки кино ошибаются (тест)
Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е
Спустя 14 лет Альтрон все же возвращается в Marvel: главный ИИ-злодей не умер — вот где он пропадал столько времени
В честь кого кота назвали Леопольдом? Этот человек ни с кем не жил дружно — в СССР его терпеть не могли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше