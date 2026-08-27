Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув в Алматы на 27 августа 2026 Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D, RU 15:55 от 23:40 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 22:20 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 20:10 от 21:15 от 01:10 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 00:20 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, RU 00:40 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, RU 00:20 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 14:00 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 00:30 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 23:40 от 00:20 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 14:40 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 00:30 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, RU 23:15 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 00:10 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 23:20 от