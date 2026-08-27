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Киноафиша Статьи Этого в «Терминаторе» не объяснили: только в 2026 году узнала наконец, что Скайнет делал с захваченным людьми

Этого в «Терминаторе» не объяснили: только в 2026 году узнала наконец, что Скайнет делал с захваченным людьми

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)

Такая участь хуже смерти.

Во вселенной «Терминатора» людям приходится бороться не только с машинами, которые научились убивать, но и с последствиями победы Скайнета. Однако фильмы показывают далеко не всё, что происходило с теми, кто попадал в руки машин.

В этой войне существует множество судеб, страшнее смерти, но безусловно самой пугающей является пленение Скайнетом и заключение в так называемый трудовой лагерь.

Лагеря Скайнета

На первый взгляд лагеря для людей плохо сочетаются с целью Скайнета — уничтожить человечество. Но эти объекты давали искусственному интеллекту сразу несколько преимуществ.

Часть заключённых использовали для экспериментов. Скайнет изучал человеческую биологию, чтобы создавать органическую оболочку для новых терминаторов, а также исследовал поведение и психологию людей. Узников держали под наблюдением, а затем подвергали жестоким испытаниям, чтобы понять, как эффективнее причинять человеку боль и убивать его.

Другие лагеря служили ловушками. Скайнет через своих сторонников заманивал туда гражданских, обещая им еду, воду и безопасность. После прибытия людей проверяли: ценных отправляли на другие объекты или оставляли работать, остальных уничтожали и перерабатывали в специальных установках.

Кадр из фильма «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)

Рабочая сила

Живые заключённые были нужны Скайнету и как дешёвая рабочая сила. После начала войны его автоматизированной системе стало не хватать ресурсов, поэтому людей заставляли добывать сырьё, перерабатывать материалы и заниматься транспортировкой.

К производству терминаторов их не допускали: Скайнет опасался саботажа и человеческих ошибок. Поэтому людям оставляли самые тяжёлые и изнурительные задачи, а неповиновение подавляли максимально жестокими методами, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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