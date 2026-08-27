Okko выпустил сериал для тех, кто ностальгирует по «Бумеру» и «бандосам» — стоит ли смотреть? Мнение зрителей

После «Бумера» Пётр Буслов снова обратился к теме бывших бандитов, но на этот раз решил рассказать совсем другую историю. В новом сериале Okko «ОПГ» его герой выходит из тюрьмы спустя годы и пытается исправить последствия своего прошлого, собрав вместе бывших подельников. Вместо «организованной преступной группировки» они создают «общественно полезную».

Премьера состоялась 24 августа, и первые отзывы уже появились. Причём мнения оказались неоднозначными: одни увидели в сериале добрую и неожиданно сентиментальную комедию, другие сочли юмор слишком предсказуемым, а сам проект — совсем не похожим на прежние работы Буслова.

Сюжет

В конце 1990-х провинциальный бандит по кличке Воркута оказался за решёткой. Спустя годы заключения он столкнулся с необычной проблемой: герой перестал спать. После нескольких недель бессонницы ему начал являться человек, которого Воркута воспринимает как собственную совесть. Тот объясняет: пока прошлые поступки остаются без искупления, покоя не будет.

В 2024 году Воркута выходит из тюрьмы и решает исправить последствия своей прежней жизни. Для этого он разыскивает старых товарищей.

Вместе бывшие преступники создают Общественно Полезную Группировку и начинают помогать жителям города. Однако заслужить прощение людей, которым они когда-то причинили вред, оказывается гораздо сложнее, чем они рассчитывали.

Отзывы

Первые зрители восприняли «ОПГ» неоднозначно. Одни увидели в сериале очередную историю о бывших преступниках, которые пытаются изменить свою жизнь. Но, правда, знакомый почерк Петра Буслова добавляет сюжету иронии.

«Комедия с распространённым сюжетом про изменение взглядов у бывших преступников. Юмор здесь в том, что Буслов опять снял фильм как бы про бандосов», — отмечают зрители.

Другим сериал напомнил современную версию «Рождественской истории». Некоторые отдельно хвалят первые эпизоды и актёрский состав, но опасаются, что дальше проект может потерять набранный темп.

«Первые две серии вполне неплохие, да и актёров собрали хороших. Надеюсь, не скатится, как последнее время модно», — пишут в комментариях.

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