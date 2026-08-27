Только настоящий знаток советского кино наберет 5 из 5: угадайте фильмы по героям в кепках

Советские фильмы многие знают почти наизусть. Но сможете ли вы узнать любимые картины всего по одному кадру? Сегодня задача кажется простой, однако пройти этот тест без ошибок получится далеко не у всех.

Герои советского кино запоминались не только своими репликами и поступками, но и узнаваемыми образами. Иногда достаточно одной детали — например, знаменитой кепки, — чтобы сразу вспомнить культовую комедию или драму.

Именно на этом и построен наш небольшой тест.

Вас ждут пять кадров из известных советских фильмов. Где-то ответ придет мгновенно, а над некоторыми вопросами наверняка придется задуматься. Даже те, кто пересматривает классику каждый год, нередко ошибаются хотя бы в одном пункте.

Так что самое время проверить свою память и узнать, насколько хорошо вы ориентируетесь в золотом фонде советского кинематографа.

Ну что, готовы испытать себя? Попробуйте угадать все пять фильмов — и обязательно напишите в комментариях, удалось ли вам набрать максимальные 5 из 5.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.