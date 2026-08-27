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Киноафиша Статьи Этот финал в Голливуде не решились показывать: как на самом деле заканчивается легендарная «Грань будущего»

Этот финал в Голливуде не решились показывать: как на самом деле заканчивается легендарная «Грань будущего»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Грань будущего» (2014)

Никакого хэппи-энда не предполагалось.

В 2014 году студия Warner Bros. инвестировала 178 миллионов долларов в создание и продвижение фантастического боевика «Грань будущего». Том Круз в этом фильме погибал на экране более сотни раз, а зрелищные сцены и динамичный сюжет надолго приковали внимание зрителей.

Однако мало кто из поклонников знал, что за сюжетом скрывался скромный японский роман 2004 года «Всё, что тебе нужно — это убивать».

В первоисточнике не было ни привычного голливудского юмора, ни оптимистичного финала. Различия между этими двумя версиями оказались глубже, чем просто перенос действия из Японии в Европу.

Герои

В фильме зрители знакомятся с Уильямом Кейджем — майором, отвечающим за связи с общественностью, который никогда не держал оружия и при первой же возможности пытается сбежать с поля боя. Это чистый голливудский сюжет: трус, превращающийся в героя благодаря череде испытаний.

В романе всё иначе. Кэйдзи Кирия — девятнадцатилетний новобранец, которого первая же минута боя приводит к гибели. И причина не в его неопытности или трусости: инопланетный противник просто превосходит людей по всем параметрам — скорости, силе, выучке.

Переменам подвергся и образ Риты Вратаски. В киноверсии она виртуозно обращается с вертолётным винтом, превратив его в оружие. В книге же Рита носит с собой двухсоткилограммовый вольфрамовый топор.

Кадр из фильма «Грань будущего» (2014)

Финал

Фильм дарит понятную и утешительную развязку: Кейдж уничтожает главного инопланетного монстра, сам погибает, но успевает напитаться кровью Омеги — и время отматывается к самому началу. Победа одержана, Рита жива, а герой смотрит на неё с улыбкой человека, сумевшего перехитрить смерть. Красивый и голливудский финал.

В книге подобного утешения нет. На 160-м повороте петли Кэйдзи и Рита (для которой это уже 211-й раз) приходят к пугающему пониманию: система воспринимает их как часть себя, и пока оба остаются живы, петля не разорвётся. Выход один: один должен убить другого.

Кэйдзи выживает. Но он остаётся в одиночестве — с топором Риты, перекрашенным в красный цвет.

Фото: Кадры из фильма «Грань будущего» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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