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Киноафиша Статьи На уровне «Игры престолов»: 5 фэнтези-сериалов, у которых куча сезонов и эпизодов, но они все равно не надоедают

На уровне «Игры престолов»: 5 фэнтези-сериалов, у которых куча сезонов и эпизодов, но они все равно не надоедают

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дневники вампира», «Чужестранка», «Зачарованные»

Вы не захотите их выключать даже через два, а то и три месяца просмотра.

Вы не заметите как пролетят недели. Эти сериалы затягивают, как водоворот, и не отпускают до самого финала. Фэнтези — жанр, который особенно рискует: интриги, ветвящиеся сюжетные линии, слишком много магии и слишком мало логики — всё это может погубить даже самый амбициозный проект. Но есть исключения. Те, кто умеет удержать темп, сохранить драму, не растерять характеры и дорасти до мощного финала. Именно о таких сериалах — наш разговор сегодня.

«Дневники вампира» (2009–2017)

Восемь сезонов подросткового фэнтези, где любовь соседствует со смертью. Сначала — треугольник: Елена, Стефан и Деймон. Потом всё усложняется. Нина Добрев покидает проект, но финал всё равно работает — эмоционально, честно, мощно. Плюс спин-оффы: «Древние» и «Наследие». Эти истории живут своей жизнью, как герои, которых мы не можем отпустить.

«Сверхъестественное» (2005–2020)

Пятнадцать сезонов братьев Винчестеров. Казалось бы — как вообще можно удерживать внимание зрителя так долго? Но это фэнтези знает, как меняться: от «монстра недели» к сложным мифологиям, от хоррора к семейной драме. Сэм и Дин — стержень всего. Пока они вместе, мир держится. А зрители — с ними.

«Чужестранка» (2014–2025)

Восьмой сезон ещё впереди, но уже ясно: Клэр и Джейми — одна из самых сильных пар на телевидении. Перемещения во времени, исторические конфликты, личная драма — всё это держится на их связи. И хотя финал будет отличаться от книги, сериал давно стал самостоятельным организмом. За ним интересно наблюдать, даже зная первоисточник.

«Игра престолов» (2011–2019)

Да, восьмой сезон вызвал споры. Но что вы хотите после такой высоты? Даже неидеальный финал не перечеркивает невероятный путь, который прошли герои. Битва Бастардов, разрушение Королевской Гавани, драмы, предательства, любовь — всё это останется с нами. Это сериал, который дал нам больше, чем отнял.

«Зачарованные» (1998–2006)

Классика, с которой выросли целые поколения. Замена героинь, новые злодеи, перемены — всё это могло бы разрушить хрупкую магию. Но сериал держится. Потому что сёстры Холливелл — это не просто ведьмы. Это сестринство, выбор, жертва. И магия, которую не так-то легко забыть.

Фэнтези бывает разным. Но когда оно настоящее, ты не думаешь о жанре. Ты просто живёшь в этом мире. И не хочешь оттуда возвращаться.

Ранее мы писали: Не только сидеть невозможно, но еще и ранит: кто и зачем придумал неудобный Железный трон из «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Дневники вампира», «Чужестранка», «Зачарованные»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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