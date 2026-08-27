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Этого сына Хюррем сама обрекла на смерть еще в детстве: для матери он был лишь запасным вариантом

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале не стали углубляться в эту трагедию.

В «Великолепном веке» Шехзаде Баязид показан вспыльчивым, дерзким, но бесконечно преданным Хюррем. Однако за пределами сериала возникает другой вопрос: а была ли она предана ему? На экране — сцены с ласками, тревогой, упрёками. В реальности — холодная стратегия. Баязид был не главным ставленником Хюррем и не самым удобным ребёнком. И это его сломало.

Он родился третьим сыном от Сулеймана и оказался зажат между перспективным Мехмедом, послушным Селимом и болезненным Джихангиром, который буквально вытягивал на себя всё внимание матери. Хюррем, одержимая борьбой за власть и продвижением «удобных» наследников, почти не замечала Баязида. А он, сильный, живой, яркий мальчик, остался лишним.

Ревность и жажда признания

Кадр из сериала «Великолепный век»

Все поступки Баязида — от подростковых вспышек до взрослого бунта — укладываются в одну модель: он хотел, чтобы мать его увидела. Не как проблему, не как угрозу, а как сына. Хюррем же, занятая дворцовыми интригами, отдавала предпочтение сначала Мехмеду, потом Селиму. Баязид становился объектом её внимания только в моменты, когда мешал её планам. Он чувствовал это — и злился. Отсюда дерзость, непокорность, попытки самоутвердиться. Но за всем этим стояло детское: «Посмотри на меня».

Предательство в её глазах

Смерть Мехмеда поставила Баязида вровень с Селимом. И тогда Хюррем сделала окончательный выбор — не в его пользу. Когда Баязид сблизился с Мустафой, сыном Махидевран, Хюррем восприняла это как удар в спину. Мать отвернулась окончательно. Она, которая должна была защитить, начала бояться собственного сына. С этого момента он для неё — не ребёнок, а соперник.

Остался один

После казни Мустафы Баязид был один. Отец не доверял. Братья ненавидели. А мать, которую он, возможно, всё ещё любил, смотрела на него с холодом. Когда она умерла в 1558 году, он понял: отныне даже теоретической защиты больше нет. Его бунт — это уже не амбиции. Это отчаянный жест человека, которого предали самые близкие.

Трагедия тишины

Смерть Баязида в Персии — физическая. Но умер он раньше. Там, где мать не прижала к груди. Там, где единственная форма связи с родителями — скандал. Там, где любовь надо было выпрашивать поступками, как подачку.

«Великолепный век» показал кровавую борьбу за власть. Но настоящая драма — в том, что одному мальчику не хватило материнской теплоты. А в Османской империи это стоило жизни.

Ранее мы писали: «Лейла» и другие турецкие сериалы, в которых любовь так и не смогла победить.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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