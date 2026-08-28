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А что если бы Кольцо Всевластья попало к энту Древобороду? История Средиземья могла бы стать еще страшнее и вот почему

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Зло все равно разрушило бы даже самого мудрого и старого.

Как изменилась бы судьба Средиземья, если бы знаменитое Единое Кольцо оказалось не у хоббита Фродо, а у древнего Энта Древоборода? Этот неожиданный сценарий кажется почти фантастическим, но при внимательном разборе он открывается с новой стороны и заставляет по-новому взглянуть на силу и опасности Кольца.

Может ли Энт стать обладателем Кольца?

Физически сохранить кольцо на своей ветвистой руке для Древоборода вполне возможно. Кольцо известно способностью менять размеры, подстраиваясь под пальцы владельца. Если оно решит остаться с ним, оно не станет соскользать, как бывало с другими носителями. Однако главная интрига — в том, как повлияет магический артефакт на его личность и поступки.

Хотя Древоборода считают одним из древнейших существ Средиземья, он — не совсем бессмертен и не защищён от искушений. Как и самые могущественные персонажи — Гэндальф, Галадриэль и даже добрый Сэм — он мог бы почувствовать влияние кольца, которое привычно преподносится как «лучшее», чтобы обольстить и захватить разум.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Кольцо как оружие защиты или губительный груз?

В отличие от злостных носителей, Древобород не стал бы искать власть ради власти или насилия. Его мотивация была бы корениться в желании охранять лес и сохранить природный порядок. Он — воплощение терпения и природного равновесия, и именно поэтому Кольцо могло бы медленно манипулировать им, маскируясь под защиту и добро.

Тем не менее, такие убеждения скрывают опасность. Кольцо изощрённо подталкивает к жестоким мерам по очищению угрожающих территорий. В случае с Древобородом это могло бы обернуться постепенным расширением территории Фангорна, превращением леса в безжалостную империю, где нет места врагам природы — будь то люди, гномы или эльфы, считает автор Дзен-канала ShadowTavern.

Какой была бы цена и финал?

Несмотря на кажущуюся мощь, такая власть имела бы серьезные ограничения. Орки и враги всегда находятся рядом, а лесной мир слишком уязвим — Энтов мало, особенно юных, а Кольцо постоянно тянет к своему истинному хозяину, Саурону. Как только артефакт заметит угрозу собственному возвращению, он попытается сбежать, что увеличит опасность для Древоборода и Средиземья.

Итог может быть таким: Древобород не стал бы тираном в человеческом понимании, но превратился бы в неумолимого хранителя леса, принимающего всё более радикальные меры. Его путь был бы сложен, а борьба между добром и злом — запутанной, поскольку Кольцо всегда искусно прячет яд под сладостью помощи.

Таким образом, эта необычная гипотеза показывает, насколько коварна сила Кольца. Даже самый мудрый и древний защитник природы может стать её заложником, если решится принять такой дар — под видом спасения он приобретает цепи. История Средиземья могла бы пойти по совсем иным, более мрачным и глубоким путём, если бы судьба сложилась иначе.

Ранее мы писали: Саурон тоже был Майар, как Гэндальф, но почему он был в разы сильнее? Ответ куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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