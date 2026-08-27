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Киноафиша Статьи «Я узнаю в героях себя»: реальные медики назвали единственный действительно правдивый медицинский сериал

«Я узнаю в героях себя»: реальные медики назвали единственный действительно правдивый медицинский сериал

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Питт»

Врачи остались под впечатлением от сериала.

Реалистичность сериала «Больница Питт» во многом объясняется количеством медицинских консультантов. Исполнительный продюсер Джо Сакс — практикующий врач скорой помощи, который параллельно много лет писал сценарии для телевидения и продолжал работать в больнице даже во время пандемии.

В первом сезоне над проектом трудились семь врачей неотложной помощи: четверо участвовали в работе над сценариями, ещё трое консультировали съёмочную группу. Кроме того, на площадке были медсёстры и фельдшеры.

Мнение врачей

Медики необычно тепло встретили «Питта», хотя именно медицинские сериалы чаще всего критикуют за неправдоподобные диагнозы и чудесные спасения. Известный врач-блогер Доктор Майк отдельно отметил точность сцен с серповидноклеточной анемией и тяжёлыми травмами, а педиатр Алок Патель назвал сериал одним из самых реалистичных в жанре.

«Это первый раз, когда я смотрю на врачей по телевизору и мне кажется, что я могу узнать в них себя», — отмечают специалисты.

Консультанты проверяют даже детали на заднем плане — вплоть до показаний медицинских мониторов. По словам Джо Сакса, это помогает зрителям наконец понять, чем на самом деле занимаются медики.

Кадр из сериала «Питт»

Преувеличение

Главное допущение связано с количеством событий за одну смену. По словам Брента Рау, медицинского директора отделения неотложной помощи Allegheny General, ставшего прототипом клиники из сериала, реальная работа обычно проходит гораздо спокойнее.

В «Питте» десятки тяжёлых случаев умещаются в одну 15-часовую смену, причём главный врач оказывается почти во всех из них. В настоящей больнице гораздо больше времени занимают ожидание, документы и обычные обращения пациентов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Питт»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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