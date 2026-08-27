За пару лет до «Шрэка» должен был прогреметь другой хит: главной была бы не Фиона, а «туалетная» принцесса

Мировой успех «Шрэка» во многом построен на остроумной пародии на классические диснеевские сказки. Но мало кто знает, что подобный проект мог появиться на несколько лет раньше.

Еще до начала съемок обсуждался мультфильм под названием «Маленький король-красавчик», который задумывался как сатира на популярные анимационные хиты.

Удивительно, но его концепция была поразительно похожа на то, что позже воплотили в «Шрэке». К сожалению, этот смелый проект так и не был реализован, уступив место огру.

О мультфильме «Маленький король-красавчик»

Этот несостоявшийся мультфильм мог бы первым бросить вызов диснеевским канонам. Хотя полный сюжет остался в тайне, в Сети сохранились фрагменты тестовой анимации в плохом качестве.

Один из таких эпизодов показывает классическую принцессу, которая поет песню прямо в королевской уборной в компании оживших туалетных принадлежностей.

Уже по этому отрывку видно, что юмор здесь планировался дерзким и даже немного хулиганским — совсем не таким, как у Disney. Создатели явно не боялись нарушать правила и высмеивать штампы.

Закрытие студии

История «Маленького короля-красавчика» закончилась, не успев начаться. Всё из-за закрытия студии Fox Animation Studios, которая его разрабатывала.

После громкого успеха «Анастасии» студия выпустила научно-фантастический мультфильм «Титан: После гибели Земли». Хотя сегодня его называют недооцененной жемчужиной за мрачную и взрослую историю, в прокате он провалился. Сборы не окупили бюджет.

Всего через 10 дней после премьеры «Титана» студию закрыли. Вместе с ней отменили и все проекты, включая «Маленького короля-красавчика».

«Шрэк»

Пока «Маленький король-красавчик» пылился на полке, на экраны ворвался «Шрэк». История про зеленого огра и его болтливого напарника Осла стала настоящим взрывом. Мультфильм высмеял идеальный мир классических диснеевских сказок.

Здесь было всё не так: вместо благородного принца — ворчливый циник, вместо сладких баллад — зажигательные поп-хиты. Создатели наполнили сюжет ироничными отсылками и взрослым юмором и не прогадали.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему сына Феи крестной из «Шрэка» называют принцем.