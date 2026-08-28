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Киноафиша Статьи 270 млн — самый большой гонорар Уилл Смит получил не за «Люди в черном», а за фильм, который растерзали критики

270 млн — самый большой гонорар Уилл Смит получил не за «Люди в черном», а за фильм, который растерзали критики

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Аладдин»

Экспертному сообществу релиз не понравился.

В Голливуде настоящие деньги приносят не столько роли, сколько хитрые пункты контрактов. Умение договориться о процентах от кассовых сборов может превратить даже странный проект в золотую жилу.

Яркий пример — Уилл Смит. Его самый крупный чек пришел не от культовых «Людей в черном», а от диснеевского «Аладдина», где он сыграл синего Джинна.

Самый большой гонорар Уилла Смита

Уилл Смит установил личный рекорд гонораров за роль Джинна в диснеевском «Аладдине». Только аванс за съемки составил 20 млн долларов.

Но настоящим «золотым дном» стали бонусы: актер не только сыграл главную роль, но и написал саундтреки, плюс получил 25% от кассовых сборов. А фильм Гая Ричи собрал в прокате миллиард долларов.

В итоге заработок Смита может достигать $270 млн — рекордная сумма за всю карьеру. Для сравнения, за «Людей в черном 3» он получил только 100 млн.

Кадр из фильма «Аладдин»

Отзывы о фильме «Аладдин»

Несмотря на отличную кассу, критикам релиз не понравился. В своих рецензиях они ругали режиссуру Гая Ричи, компьютерные эффекты и отличия от оригинального мультфильма. По мнению экспертов, спасла фильм только актерская игра Уилла Смита, Мены Массуда и Наоми Скотт.

Правда, многие зрители все же заступились за фильм, отметив шанс вновь погрузиться в сказочную и яркую историю из детства — только с куда большим размахом на экране.

«Кастинг класс, я себе все детство так и представляла этих героев», «В фильме есть пару нелогичных моментов и неудачных решений, но так все хорошо смотрится, что я просто не хочу критиковать», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что ДиКаприо запросил баснословный гонорар за съемки в сериале «Однажды в… Голливуде».

Фото: Кадры из фильма «Аладдин» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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