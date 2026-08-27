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Kinoafisha Films Hive Showtimes for Hive (2026) in Almaty today

Showtimes for Hive (2026) in Almaty today

Hive
Hive Horror, Detective, Sci-Fi 2026 / Canada
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Showtimes for Hive in Almaty on 27 August 2026
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, RU
15:55 from 23:40 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
22:20 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
23:20 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
20:10 from 21:15 from 01:10 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
00:20 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
00:40 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
00:20 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
14:00 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
00:30 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
23:40 from 00:20 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
14:40 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
00:30 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
23:15 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
00:10 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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