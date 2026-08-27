Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Такого Эркюля Пуаро зрители еще не видели: BBC снимает новый сериал по Агате Кристи — и без Дэвида Суше

Такого Эркюля Пуаро зрители еще не видели: BBC снимает новый сериал по Агате Кристи — и без Дэвида Суше

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Пуаро»

Нам покажут молодую версию гениального сыщика.

Поклонники Агаты Кристи привыкли представлять Пуаро совсем иначе. Безупречный костюм, знаменитые усы, безукоризненные манеры и тот самый невозмутимый взгляд — образ Дэвида Суше настолько прочно вошел в историю экранизаций, что любого нового Пуаро неизбежно будут сравнивать именно с ним.

Но создатели нового сериала «Эркюль» решили рискнуть.

Пуаро стал молодым и неожиданно стильным

Главную роль получил 33-летний Эдвард Блюмел. Судя по первым кадрам со съемок, перед нами совсем не тот Пуаро, которого многие привыкли видеть на экране.

Герой носит элегантный костюм, но его прическа выглядит довольно небрежно. Взгляд серьезный и даже холодный, а знаменитые «жесткие военные усы», которыми Пуаро описывала сама Кристи, здесь приобрели более современный и щеголеватый вид.

Получился этакий молодой поклонник ретро, который вполне мог бы затеряться среди современных хипстеров. Не самый очевидный вариант для Эркюля Пуаро, но именно поэтому за сериалом становится еще интереснее наблюдать.

Актер уже знаком с миром Кристи

Для Блюмела это не первое знакомство с произведениями знаменитой писательницы. В начале 2026 года он появился в мини-сериале «Семь циферблатов», где его партнерами стали Хелена Бонэм Картер и Мартин Фримен.

Теперь актеру предстоит гораздо более серьезное испытание. Пуаро — персонаж, с которым зрители давно связывают конкретный образ, поэтому сравнения с другими исполнителями ему точно не избежать.

Особенно сложно будет конкурировать с Дэвидом Суше, который играл бельгийского сыщика с 1989 по 2013 год. За 13 сезонов актер настолько сросся с ролью, что для многих поклонников именно его Пуаро остается эталонным.

У нового сериала большие планы

Кадр из сериала «Эркюль»

Первый сезон «Эркюля» от BBC будет состоять из шести часовых эпизодов. Всего создатели планируют три сезона.

В проекте также появятся Генри Эштон, известный по «Моей леди Джейн» и «Рыцарю семи Королевств», и Джеймс Д’Арси, который уже играл в экранизациях произведений Кристи.

Пока новый Пуаро выглядит непривычно. Но, возможно, именно этого сериалу и не хватало. Если создателям удастся сохранить характер героя и фирменную любовь к деталям, у молодого Эркюля вполне есть шанс удивить даже самых преданных поклонников Агаты Кристи.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из сериала «Пуаро»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения  1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения Читать дальше 30 августа 2026
По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе Читать дальше 30 августа 2026
Этот сериал HBO 2026 года не зря сравнивают с «Настоящим детективом»: хоть и в центре сюжета — супергерой Этот сериал HBO 2026 года не зря сравнивают с «Настоящим детективом»: хоть и в центре сюжета — супергерой Читать дальше 30 августа 2026
Эта корейская дорама уже 10 недель взрывает Netflix: гарантированная замена «Джону Уику» с 94% на RT Эта корейская дорама уже 10 недель взрывает Netflix: гарантированная замена «Джону Уику» с 94% на RT Читать дальше 29 августа 2026
Попросили ИИ выбрать 3 лучших детектива на Netflix: скандинавский «мрачняк» под №3 собрал абсолютные 100% на RT Попросили ИИ выбрать 3 лучших детектива на Netflix: скандинавский «мрачняк» под №3 собрал абсолютные 100% на RT Читать дальше 29 августа 2026
Гая Ричи много не бывает: в сентябре 2026 года выйдут сразу 2 мощных сериальных новинки от культового режиссера Гая Ричи много не бывает: в сентябре 2026 года выйдут сразу 2 мощных сериальных новинки от культового режиссера Читать дальше 29 августа 2026
Уже по имени понятно, что в Гэндальфе долго не признавали посланника богов: вот кем считали Уже по имени понятно, что в Гэндальфе долго не признавали посланника богов: вот кем считали Читать дальше 28 августа 2026
У титанов из «Атаки титанов» и Годзиллы есть кое-что общее: фанаты аниме даже не задумывались об этом У титанов из «Атаки титанов» и Годзиллы есть кое-что общее: фанаты аниме даже не задумывались об этом Читать дальше 28 августа 2026
В «Дневниках вампира» не тот брат стал человеком и получил шанс на счастье: создатели сериала допустили ошибку В «Дневниках вампира» не тот брат стал человеком и получил шанс на счастье: создатели сериала допустили ошибку Читать дальше 28 августа 2026
Спустя 7 лет после финала «Игры престолов» происхождение Джона Сноу официально подтверждено Мартином: все-таки бастард Спустя 7 лет после финала «Игры престолов» происхождение Джона Сноу официально подтверждено Мартином: все-таки бастард Читать дальше 28 августа 2026
Почему в финале третьего сезона «Дома дракона» так и не убили Эймонда: «переврали» книги Мартина Почему в финале третьего сезона «Дома дракона» так и не убили Эймонда: «переврали» книги Мартина Читать дальше 28 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше