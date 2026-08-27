Такого Эркюля Пуаро зрители еще не видели: BBC снимает новый сериал по Агате Кристи — и без Дэвида Суше

Поклонники Агаты Кристи привыкли представлять Пуаро совсем иначе. Безупречный костюм, знаменитые усы, безукоризненные манеры и тот самый невозмутимый взгляд — образ Дэвида Суше настолько прочно вошел в историю экранизаций, что любого нового Пуаро неизбежно будут сравнивать именно с ним.

Но создатели нового сериала «Эркюль» решили рискнуть.

Пуаро стал молодым и неожиданно стильным

Главную роль получил 33-летний Эдвард Блюмел. Судя по первым кадрам со съемок, перед нами совсем не тот Пуаро, которого многие привыкли видеть на экране.

Герой носит элегантный костюм, но его прическа выглядит довольно небрежно. Взгляд серьезный и даже холодный, а знаменитые «жесткие военные усы», которыми Пуаро описывала сама Кристи, здесь приобрели более современный и щеголеватый вид.

Получился этакий молодой поклонник ретро, который вполне мог бы затеряться среди современных хипстеров. Не самый очевидный вариант для Эркюля Пуаро, но именно поэтому за сериалом становится еще интереснее наблюдать.

Актер уже знаком с миром Кристи

Для Блюмела это не первое знакомство с произведениями знаменитой писательницы. В начале 2026 года он появился в мини-сериале «Семь циферблатов», где его партнерами стали Хелена Бонэм Картер и Мартин Фримен.

Теперь актеру предстоит гораздо более серьезное испытание. Пуаро — персонаж, с которым зрители давно связывают конкретный образ, поэтому сравнения с другими исполнителями ему точно не избежать.

Особенно сложно будет конкурировать с Дэвидом Суше, который играл бельгийского сыщика с 1989 по 2013 год. За 13 сезонов актер настолько сросся с ролью, что для многих поклонников именно его Пуаро остается эталонным.

У нового сериала большие планы

Первый сезон «Эркюля» от BBC будет состоять из шести часовых эпизодов. Всего создатели планируют три сезона.

В проекте также появятся Генри Эштон, известный по «Моей леди Джейн» и «Рыцарю семи Королевств», и Джеймс Д’Арси, который уже играл в экранизациях произведений Кристи.

Пока новый Пуаро выглядит непривычно. Но, возможно, именно этого сериалу и не хватало. Если создателям удастся сохранить характер героя и фирменную любовь к деталям, у молодого Эркюля вполне есть шанс удивить даже самых преданных поклонников Агаты Кристи.

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