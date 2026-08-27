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Киноафиша Статьи Когда Роулинг читает фанатские теории — она выбирает эту: почему именно Дамблдор владел всеми тремя Дарами Смерти?

Когда Роулинг читает фанатские теории — она выбирает эту: почему именно Дамблдор владел всеми тремя Дарами Смерти?

Проверено редакцией
Дамблдор

Фанаты увидели в финале «Гарри Поттера» не просто битву добра и зла, а скрытую притчу — и автору это понравилось.

Некоторые истории остаются с нами не потому, что всё в них объяснено, а потому что в них можно искать дальше. «Гарри Поттер» — как раз такая.

И одна фанатская теория находит неожиданные параллели между финалом саги и «Сказкой о трёх братьях» — волшебной легендой, которую Гермиона читает в последней части. В ней три мага получают от самой Смерти три волшебных дара: Бузинную палочку, Камень воскрешения и Мантию-невидимку.

Волан-де-Морт, Снейп и Гарри — три пути, три дара, три выбора

Сказка о трёх братьях рассказывает о магах, которые пытаются обмануть Смерть. Старший жаждет силы — как Волан-де-Морт, владеющий Бузинной палочкой.

Средний тоскует по утрате — как Снейп, вечно преданный памяти Лили. Младший скрывается от Смерти под мантией-невидимкой — как Гарри, до тех пор, пока сам не выходит к ней навстречу.

Но настоящая загадка не в братьях, а в том, кто стоит за ними. Фанаты предположили: Смерть — это Дамблдор.

Он владел всеми тремя Дарами, сыграл ключевую роль в судьбе каждого из «братьев», а Гарри встретил именно он — на вокзале Кингс-Кросс, в пограничном состоянии между жизнью и смертью.

Теория, которую поддержала сама Роулинг

Джоан Роулинг не просто слышала об этой версии — она призналась, что это её любимая фанатская теория, сообщает дзен-канал «Заметки Инсайдера».

«Прекрасная и подходящая» — так она отозвалась о ней, не подтверждая напрямую, но и не отвергая.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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