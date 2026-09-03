Расписание Во власти страха в Алматы на 3 сентября 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 00:20 от 01:20 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 00:45 от 01:40 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 12:30 от 23:30 от 00:30 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, RU 00:50 от 01:50 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, RU 00:20 от 01:20 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 00:10 от 01:10 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 00:20 от 01:20 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 22:40 от 23:40 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, RU 01:20 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 00:20 от 01:20 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, RU 01:00 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 00:30 от 01:30 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, RU 15:00 от 23:45 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 00:00 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 00:00 от