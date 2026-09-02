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Киноафиша Статьи В 2012 году этот фильм Бекмамбетова провалился в прокате и получил 34% на Rotten Tomatoes: а спустя 13 лет стал хитом

В 2012 году этот фильм Бекмамбетова провалился в прокате и получил 34% на Rotten Tomatoes: а спустя 13 лет стал хитом

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»

Никто и не ожидал такого успеха спустя годы.

Иногда кино возвращается так же неожиданно, как вампир из гроба. На HBO Max вторую жизнь обрёл фильм Тимура Бекмамбетова «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» — хоррор 2012 года, который когда-то казался курьёзом. В американском рейтинге стриминга он занял десятое место, обогнав даже праздничную классику и голливудские блокбастеры.

Президент с топором против нечисти

Сюжет картины строится на абсурдной, но очаровательно смелой идее: шестнадцатый президент США, борец с рабством и символ демократии, ведёт тайную войну с вампирами, скрывающимися за тенями южных штатов. В роли Линкольна — Бенджамин Уокер, а его союзника играет Энтони Маки, нынешний Капитан Америка из Marvel. Мэри Элизабет Уинстэд воплотила первую леди — Мэри Тодд Линкольн, которой тоже пришлось столкнуться с мраком.

Фильм сочетает американский миф с готическим экшеном: рубка топором, замедленные бои и залитые кровью пейзажи выглядят как безумный комикс, оживший на экране. Бекмамбетов, мастер динамичных визуальных решений («Особо опасен», «Дневной дозор»), поставил этот мир как историческую фантасмагорию — с пулями в замедленной съёмке и вампирами, перелетающими через локомотивы.

Культ на второе дыхание

Кадр из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»

В 2012 году фильм собрал 116 миллионов долларов, но критики были холодны: 34 % на Rotten Tomatoes и обвинения в чрезмерной серьезности при комичном сюжете. Однако спустя годы «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» стал примером того, как странность может перерасти в культ. Сегодня зрители видят в нём не провал, а смелый эксперимент, соединивший историю и хоррор в духе комиксов.

Рецензент ScreenRant Бен Кендрик писал: «Да, идея безумна, но сцены охоты на вампиров становятся всё интереснее, а сам фильм редко разочаровывает». Похоже, зрители HBO Max согласны: в эпоху бесконечных франшиз кино Бекмамбетова кажется живым, ручным, почти ламповым — как эпоха, когда Голливуд ещё умел рисковать.

Ранее мы писали: Эти 5 сериалов пытались повторить вайб «Очень странных дел»: не у всех получилось, но они все равно стали хитами.

Фото: Кадр из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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