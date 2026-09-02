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Киноафиша Статьи Володю Шарапова всегда считают идеальным профи, но все же ошибки у него тоже были: нашла 3 самые грубые

Володю Шарапова всегда считают идеальным профи, но все же ошибки у него тоже были: нашла 3 самые грубые

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Не стоит его слишком идеализировать.

Шарапова из «Места встречи изменить нельзя» обычно считают почти идеальным сыщиком. Но если внимательно пересмотреть фильм, становится понятно: даже у Володи были ошибки, которые могли дорого обойтись.

Не сразу связал Соболевскую с письмом Ларисы

Шарапов сначала познакомился с Соболевской и только потом понял, что именно она написала письмо Ларисе Груздевой.

В послании была тревожная фраза о Фоксе:

«Если он появится, будь с ним поосторожнее, голубушка».

Да, письмо касалось личных отношений Ларисы, но для оперативников это всё равно могла быть важная зацепка. Шарапов уже знал Соболевскую и мог раньше сопоставить детали.

Возможно, это позволило бы заранее предупредить тех, кто оказался связан с Фоксом.

Слишком сильно доверял Жеглову

Володя долго считал Жеглова более опытным и смекалистым сотрудником и часто полагался на его решения.

Хотя сам Шарапов уже успел доказать обратное. Он задержал Маньку-Облигацию, разобрался в истории Ларисы Груздевой, узнал Фокса и сумел внедриться в банду.

Получается, что опыта у Володи было достаточно, чтобы активнее спорить с Жегловым и предлагать собственные решения. Возможно, некоторые трагические события можно было бы предотвратить, если бы Шарапов чаще доверял собственной интуиции.

Непредусмотрительно назвал главаря «Горбатым»

А вот этот момент особенно опасен, передает дзен-канал «Горожанин». Бандиты называли своего главаря Карпом, а Шарапов неожиданно говорит: «Горбатому вашему передайте».

Проблема в том, что прозвище «Горбатый» внутри группировки не использовалось. Более того, наличие горба у главаря было всего лишь предположением самого Шарапова.

Так одна случайная фраза могла выдать человека, находившегося внутри банды под прикрытием.

В итоге Шарапов действительно остается одним из самых достойных героев фильма, но идеальным его назвать трудно. И мне как раз нравится эта деталь: Володя ошибается не потому, что плохой сыщик, а потому что он еще очень молод и только учится работать с преступниками.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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