Нестор Петрович — в платье, а Тимохин — Онегин: зрителям зря не показали целую серию «Большой перемены»

Фильм «Большая перемена» давно стал настоящим культурным кодом для зрителей. В его героях — от доброго Нестора Петровича до упрямой Коровянской — зрители узнавали себя и своих знакомых.

Но мало кто знает, что изначально картина должна была быть длиннее. Режиссёр Алексей Коренев планировал пять серий вместо четырёх. Еще один эпизод был полностью прописан и готов к съёмкам, но в итоге его вырезали из финальной версии.

Почему пятую серию «Большой перемены» вырезали?

Фильм мог бы быть длиннее, но все упиралось в банальную нехватку ресурсов — плёнки, съёмочных дней и денег. Изначально проект планировали как двухсерийный, но герои «потребовали» больше места.

Студия пошла навстречу и разрешила расширить фильм до четырёх серий. Однако на пятый эпизод ресурсов уже не хватило.

Режиссёру Алексею Кореневу пришлось пойти на компромисс — вырезать целый пласт событий перед финальным балом. Именно поэтому заключительная часть картины кажется такой стремительной.

Сюжет пятой серии

В несостоявшейся пятой серии «Большой перемены» должен был развернуться настоящий театральный спектакль. По замыслу режиссёра, Светлана Афанасьевна решает поставить с учениками «Евгения Онегина».

Тимохин, воспользовавшись связями, выбивает себе роль Онегина при условии, что Татьяной будет Коровянская.

Но репетиции оборачиваются катастрофой — Тимохин превращает классика в напыщенного куплетиста, а Коровянская не справляется с ролью. За пятнадцать минут до спектакля она сбегает со сцены. Спасать положение выходит Нестор Петрович в парике и платье.

Ирония в том, что Тимохин даже не замечает подмены партнёрши. Нелепый спектакль неожиданно завершается овациями, а уже после него начинается тот самый бал, который зрители видят в финале фильма, пишет автор Дзен-канала «Ретрогеймер (Дитя 90-х)».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его.