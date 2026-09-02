Его ругали за безвкусицу, но зрители шли толпами: как последний фильм Гайдая стал главным парадоксом начала 90-х

«На Дерибасовской хорошая погода» вызвала шквал критики, но именно она собрала рекордные кассы и стала лидером проката в год выхода.

Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992) завершила творческий путь режиссёра, подарившего зрителям «Бриллиантовую руку» и «Операцию «Ы».

И если одни называли её халтурой, другие ставили выше старых хитов — ведь для нового поколения зрителей она оказалась ближе и современнее.

Съёмки на фоне распада страны

Работа над комедией стартовала ещё в СССР, но завершать её пришлось уже в новой реальности 1992 года.

Финансирование остановили, и фильм едва не остался на полке. Спасло имя Гайдая и несколько частных инвесторов, поверивших, что его проект снова принесёт прибыль.

Сюжет и актёры

Главные роли сыграли Дмитрий Харатьян, Семён Фарада и Юрий Волынцев. Сюжет строился вокруг противостояния советских и американских спецслужб, приправленного гротеском и фирменной гайдаевской сатирой.

Однако тот самый гротеск критики сочли чрезмерным, а отдельные сцены — безвкусными.

Успех и разочарование

Несмотря на жёсткие рецензии, зрители шли на комедию толпами. По количеству проданных билетов фильм занял первое место в 1992 году.

Но гиперинфляция обесценила рублёвые сборы, и коммерческий успех остался формальностью. Для самого Гайдая это был тяжёлый удар, тем более режиссёр прекрасно знал, как отзываются о его последней работе.

Финал эпохи

Через год Леонида Гайдая не стало. Он ушёл из жизни в ноябре 1993-го, успев увидеть, как его комедия становится символом парадоксов начала 90-х: ругаемая, но любимая, осмеянная критикой, но собравшая миллионы зрителей.

Источник: дзен-канал CINEMA

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