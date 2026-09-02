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Киноафиша Статьи 3 главных российских сериала сентября, которые я жду больше всего: и два из них — с Антоном Васильевым

3 главных российских сериала сентября, которые я жду больше всего: и два из них — с Антоном Васильевым

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Трудно быть богом»

После летнего затишья начинается новый сериальный сезон.

Кажется, после августа наконец можно возвращаться к привычному вечернему ритуалу: чай, плед и новая серия любимого сериала. В сентябре российских премьер действительно много, причем совершенно разных.

И я бы особенно выделила «Трудно быть богом», «Большую фарму» и «Невский 8».

«Трудно быть богом»

Пожалуй, самая необычная премьера начала осени. 3 сентября на Wink выйдет сериал по повести братьев Стругацких. Причем в первый день зрителям покажут сразу четыре серии.

Главный герой Антон отправляется на планету Арканар под видом дона Руматы Эсторского. Его задача — наблюдать за развитием чужой цивилизации и помогать просветителям, не вмешиваясь в историю.

Но у героя есть и личный интерес: на Арканаре пропал его отец.

Мне особенно любопытно посмотреть, как создатели справились с таким сложным материалом и насколько масштабным оказался мир Стругацких на экране.

«Большая фарма»

Кадр из сериала «Большая фарма»

Еще одна премьера, которую я точно не стала бы пропускать. Сериал выйдет на Okko, первый эпизод заявлен на 3 сентября.

Главные роли исполнили Игорь Гордин, Сергей Уманов, Алена Хмельницкая, Ольга Лерман, Сергей Горошко, Антон Васильев, Светлана Ходченкова, Дмитрий Ендальцев и Наташа Бардо.

Уже сам актерский состав заставляет обратить внимание на проект. А формат в десять серий кажется особенно удобным: история не должна растягиваться на десятки эпизодов.

«Большая фарма» войдет в число тех сериалов, которые будут выходить практически весь первый месяц осени — новые серии запланированы до 8 октября.

«Невский 8»

Ну и, конечно, невозможно представить сентябрь без главного возвращения для поклонников российских криминальных сериалов.

Павел Семёнов и Фома снова на экране, а вместе с ними возвращается и знакомая атмосфера Петербурга. Восьмой сезон продолжит историю Архитектора, а после событий предыдущих серий вопросов у зрителей осталось больше, чем хотелось бы.

Официальная дата премьеры пока не объявлена, но предположительно — старт 28 сентября. Так что конец месяца обещает быть особенно интересным.

Получилась очень разная тройка: фантастика Стругацких, современная история о фармацевтическом мире и продолжение большого криминального сериала. Лично я начну с «Трудно быть богом», а до «Невского 8» буду считать дни.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Трудно быть богом»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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