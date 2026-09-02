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Киноафиша Статьи Зрители тоже не могли смотреть на это: съемки этой сцены в «Возвращении короля» стали пыткой для Питера Джексона

Зрители тоже не могли смотреть на это: съемки этой сцены в «Возвращении короля» стали пыткой для Питера Джексона

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

У него оказалась особенная фобия.

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» стала настоящей революцией в мире кино. Режиссёр создал на экране удивительный мир, где переплелись эпические битвы, искренняя дружба и трогательные отношения.

И сейчас спустя 20 с лишним лет картины смотрятся актуально благодаря моде на фэнтези. Но мало кто знает, насколько трудно было работать над проектом Джексону.

И дело тут не только в ограниченном бюджете и строгих сроках, при которых каждый фильм в трилогии выходил ежегодно. Одна из сцен стала кошмаром для режиссера.

Какой сцены боялся Питер Джексон

Съёмки сцены с паучихой Шелоб в «Возвращении короля» стали настоящим испытанием для Питера Джексона. Режиссёр, с детства страдающий арахнофобией, вынужден был лично контролировать процесс работы с гигантским макетом паука. Но он все равно закрывал глаза и отворачивался, не выдерживая напряжения.

Для человека с боязнью пауков даже искусственное существо вызывало настоящий дискомфорт. Джексон признавался, что был счастлив окончанию съемок.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Как изменилась Шелоб

Интересно, что экранная версия Шелоб значительно отличается от книжного оригинала. Питер Джексон представил её как огромное паукообразное существо с жалом в брюхе, тогда как в литературном первоисточнике это древнейшее создание — последняя дочь Унголианты из Бездны.

Возраст паучихи превышает 6500 лет, и она поселилась в Мордоре задолго до появления Саурона.

Вопреки киноинтерпретации, Шелоб никогда не служила Тёмному Властелину. Их отношения были прагматичным симбиозом: Саурон подкармливал её орками, а она охраняла проходы и избавлялась от нежелательных пленников.

Ранее портал «Киноафиша» писал про самые дурацкие ляпы «Властелина колец».

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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