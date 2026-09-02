Зрители тоже не могли смотреть на это: съемки этой сцены в «Возвращении короля» стали пыткой для Питера Джексона

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» стала настоящей революцией в мире кино. Режиссёр создал на экране удивительный мир, где переплелись эпические битвы, искренняя дружба и трогательные отношения.

И сейчас спустя 20 с лишним лет картины смотрятся актуально благодаря моде на фэнтези. Но мало кто знает, насколько трудно было работать над проектом Джексону.

И дело тут не только в ограниченном бюджете и строгих сроках, при которых каждый фильм в трилогии выходил ежегодно. Одна из сцен стала кошмаром для режиссера.

Какой сцены боялся Питер Джексон

Съёмки сцены с паучихой Шелоб в «Возвращении короля» стали настоящим испытанием для Питера Джексона. Режиссёр, с детства страдающий арахнофобией, вынужден был лично контролировать процесс работы с гигантским макетом паука. Но он все равно закрывал глаза и отворачивался, не выдерживая напряжения.

Для человека с боязнью пауков даже искусственное существо вызывало настоящий дискомфорт. Джексон признавался, что был счастлив окончанию съемок.

Как изменилась Шелоб

Интересно, что экранная версия Шелоб значительно отличается от книжного оригинала. Питер Джексон представил её как огромное паукообразное существо с жалом в брюхе, тогда как в литературном первоисточнике это древнейшее создание — последняя дочь Унголианты из Бездны.

Возраст паучихи превышает 6500 лет, и она поселилась в Мордоре задолго до появления Саурона.

Вопреки киноинтерпретации, Шелоб никогда не служила Тёмному Властелину. Их отношения были прагматичным симбиозом: Саурон подкармливал её орками, а она охраняла проходы и избавлялась от нежелательных пленников.

Ранее портал «Киноафиша» писал про самые дурацкие ляпы «Властелина колец».