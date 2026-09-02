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Идея была по-настоящему «бредовой»: сюжет «Терминатора» Кэмерон увидел в кошмаре

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор»

Режиссер страдал от высокой температуры, когда ему приснился знаковый сон.

Когда «Терминатор» вышел в прокат в 1984 году, мало кто ожидал, что этот низкобюджетный фантастический боевик станет культовым хитом. А ведь за кадром разворачивалась история почти такая же напряжённая, как и сам сюжет фильма.

Молодой Джеймс Кэмерон, тогда ещё малоизвестный режиссёр, буквально выстрадал этот проект. Успех фильма был настолько ошеломляющим, что он не только запустил одну из самых прибыльных франшиз в истории, но и навсегда изменил карьеру всех причастных.

Идея фильма «Терминатор»

Идея «Терминатора» родилась буквально в бреду — в прямом смысле слова. Джеймс Кэмерон тяжело болел во время съёмок «Пираньи 2» в Риме. В лихорадочном сне он увидел жутковатый образ — металлический скелет с ножом, выползающий из огня.

«Я был болен, совсем без денег, в чужой стране, у меня был жар и лихорадка, и мне приснился кошмар о фигуре, выходящей из пламени», — делился позже режиссер.

Это видение так его впечатлило, что, едва оправившись, Кэмерон сразу начал делать наброски.

Кадр из фильма «Терминатор»

Первоначальный сюжет был другим

Мало кто знает, что изначальный сценарий «Терминатора» был куда сложнее. По задумке Кэмерона, в прошлое должны были отправиться не двое, а целых четыре путешественника: два терминатора и два бойца сопротивления.

Один из людей погибал сразу. А среди роботов был не только знакомый T-800, но и более продвинутая модель из жидкого металла. Но из-за скромного бюджета и технологических ограничений 80-х эту идею пришлось отложить.

Кэмерон не забыл её — он реализовал замысел в «Терминаторе 2».

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько всего слов говорил Шварценеггер в первом «Терминаторе».

Фото: Кадры из фильма «Терминатор» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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