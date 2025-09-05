Сколько всего слов говорил Шварценеггер в первом «Терминаторе»: весь мир запомнил только три

Первый «Терминатор» вошёл в историю не только благодаря экшену, но и культовым фразам. Арнольд Шварценеггер, чей персонаж больше действовал, чем говорил, получил солидный гонорар за каждую реплику.

И это полностью оправдалось — его лаконичное «I’ll be back» стало одним из самых узнаваемых цитат в мировом кинематографе.

Сколько заплатили Арнольду Шварценеггеру за реплики в «Терминаторе»

За роль Т-800 в первом «Терминаторе» Арнольд Шварценеггер получил 75 тысяч долларов, хотя его персонаж произнёс всего 58 слов. Это примерно 1293 доллара за каждое слово — невероятная стоимость для кинематографа того времени.

Но платили ему вовсе не за разговорчивость. Сумма отражала его уникальную харизму и мгновенно узнаваемый образ. Именно лаконичность сделала его реплики такими запоминающимися. Это не только культовое «Я вернусь», но и, например, «Мне нужна твоя одежда».

Сколько заплатили Арнольду Шварценеггеру за реплики в «Терминаторе 2»

За роль в «Терминаторе 2» Арнольд Шварценеггер получил уже 15 миллионов долларов. Его персонаж стал заметно разговорчивее — около 700 слов против 58 в первой части.

Если подсчитать стоимость каждого произнесённого слова, выходит примерно 21 429 долларов. Цена выросла не только из-за увеличения текста, но и благодаря статусу актёра, который после успеха первой части стал голливудской звездой первой величины.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем Т-800 всегда надевает солнцезащитные очки.