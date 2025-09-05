Меню
Сколько всего слов говорил Шварценеггер в первом «Терминаторе»: весь мир запомнил только три

5 сентября 2025 22:00
Кадр из фильма «Терминатор»

Актер получил солидный гонорар за молчаливого героя. 

Первый «Терминатор» вошёл в историю не только благодаря экшену, но и культовым фразам. Арнольд Шварценеггер, чей персонаж больше действовал, чем говорил, получил солидный гонорар за каждую реплику.

И это полностью оправдалось — его лаконичное «I’ll be back» стало одним из самых узнаваемых цитат в мировом кинематографе.

Сколько заплатили Арнольду Шварценеггеру за реплики в «Терминаторе»

За роль Т-800 в первом «Терминаторе» Арнольд Шварценеггер получил 75 тысяч долларов, хотя его персонаж произнёс всего 58 слов. Это примерно 1293 доллара за каждое слово — невероятная стоимость для кинематографа того времени.

Но платили ему вовсе не за разговорчивость. Сумма отражала его уникальную харизму и мгновенно узнаваемый образ. Именно лаконичность сделала его реплики такими запоминающимися. Это не только культовое «Я вернусь», но и, например, «Мне нужна твоя одежда».

Кадр из фильма «Терминатор»

Сколько заплатили Арнольду Шварценеггеру за реплики в «Терминаторе 2»

За роль в «Терминаторе 2» Арнольд Шварценеггер получил уже 15 миллионов долларов. Его персонаж стал заметно разговорчивее — около 700 слов против 58 в первой части.

Если подсчитать стоимость каждого произнесённого слова, выходит примерно 21 429 долларов. Цена выросла не только из-за увеличения текста, но и благодаря статусу актёра, который после успеха первой части стал голливудской звездой первой величины.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
