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Эту новинку от Netflix не зря сравнивают с культовым «Молчанием ягнят»: триллер уже возглавил мировой топ

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Шёпот за окном» (2026)

Главные роли сыграли Роберт Де Ниро и Адам Скотт.

Криминальные триллеры в духе «Молчания ягнят» по-прежнему легко находят зрителей: мрачное расследование, серийный убийца и противостояние людей, каждый из которых что-то скрывает. Новый проект Netflix «Шёпот за окном» не только использовал знакомую формулу, но и собрал впечатляющий актёрский состав с Робертом Де Ниро и Адамом Скоттом.

Теперь этот триллер возглавил мировой рейтинг Netflix.

Сюжет

Главный герой — автор криминальных романов Том Кеннеди, один воспитывающий восьмилетнего сына Джейка после смерти жены. Всё меняется, когда ребёнка похищают. В поисках мальчика Том обращается к своему отцу Питу Уиллису, бывшему детективу, который много лет назад задержал серийного убийцу по прозвищу Шептальщик.

По мере расследования становится ясно, что нынешнее преступление подозрительно напоминает старые дела маньяка. К поискам подключается детектив Аманда Бек, а Питу приходится вернуться к расследованию, которое когда-то стало главным делом его жизни.

Кадр из фильма «Шёпот за окном» (2026)

Детали

Фильм снят по одноимённому роману Алекса Норта. Создатели использовали знакомую формулу триллеров о серийных убийцах, популярных в 1990-х: опасный преступник, расследование и события прошлого, которые неожиданно получают продолжение спустя годы. Так было построено культовое «Молчание ягнят», с которым сейчас сравнивают новинку.

Через несколько дней после премьеры «Шёпот за окном» вышел на первое место среди фильмов Netflix по всему миру, а также возглавил американский рейтинг.

Критики оказались менее впечатлены картиной, чем зрители. На Rotten Tomatoes у неё сейчас 46% положительных отзывов. Обозреватели отмечают мрачную атмосферу и актёрскую игру, но считают сюжет слишком знакомым и вторичным.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Шёпот за окном» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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