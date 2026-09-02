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Киноафиша Статьи Зря фанаты «Гарри Поттера» боготворят этого персонажа: давно пора признать, что он — настоящий подлец

Зря фанаты «Гарри Поттера» боготворят этого персонажа: давно пора признать, что он — настоящий подлец

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Даже его хорошие поступки не умаляют негатива.

Джеймс Поттер — фигура легендарная. В книгах и фильмах «Гарри Поттер» его имя звучит как символ жертвы, благородства и отваги. Но стоит копнуть глубже — и образ превращается в куда более неоднозначный. Герой? Возможно. Но и подлец — тоже.

Школьный хулиган, а не благородный рыцарь

История о том, как Джеймс издевался над Северусом Снейпом, до сих пор вызывает споры в фанатском сообществе. Это был не единичный эпизод — систематическая травля.

На глазах у всей школы Джеймс унижал однокурсника ради забавы, и даже друзья признавали его жестокость. Да, он был звёздой квиддича и любимцем учителей, но за фасадом скрывался типичный школьный любитель буллинга.

Два лица Джеймса

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Нельзя отрицать и обратное: Джеймс умел быть преданным. Он поддерживал Ремуса Люпина и даже стал анимагом, чтобы проводить с другом опасные ночи.

Он не проявлял чистокровного снобизма, женился на Лили Эванс и вступил в Орден Феникса. Это сильные поступки, которые не позволили ему остаться на тёмной стороне. Но достаточно ли этого, чтобы забыть былые грехи?

Жертва и оправдание

Финал его жизни возвёл Джеймса в ранг мучеников. Он погиб, защищая Лили и Гарри. Этот момент затмил всё плохое: в памяти остался только благородный отец.

Но сама смерть не стирает прошлое. Джеймс не успел измениться, не успел извиниться перед Снейпом и другими жертвами своей юношеской жестокости.

Почему фанаты его идеализируют

Ответ прост: история рассказана глазами Гарри. Для мальчика, который рос без родителей, отец остаётся идеалом. Друзья семьи поддерживают этот образ, никто не хочет рушить иллюзии. Только Снейп открыто напоминает, что Джеймс не был святым. Но в общей картине его голос тонет.

Джеймс Поттер — герой или антигерой?

Правда в том, что он был человеком — со слабостями, эгоизмом и светлыми поступками. В отличие от Гарри, Джеймс вырос в любви и достатке, и это сделало его самоуверенным и порой жестоким. Он мог бы измениться — но судьба оборвала его жизнь слишком рано.

Именно поэтому Джеймс Поттер остаётся одной из самых спорных фигур саги: кто-то видит в нём героя, кто-то — задиру, а кто-то — трагическую смесь первого и второго.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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