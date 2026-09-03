Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Above and Below Showtimes for Above and Below (2026) in Almaty today

Showtimes for Above and Below (2026) in Almaty today

Above and Below
Above and Below Action, Thriller 2026 / USA / Spain
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 3 Tomorrow 4 Sat 5 Sun 6 Mon 7 Tue 8 Wed 9
Format
Group Screenings

Showtimes for Above and Below in Almaty on 3 September 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
00:20 from 01:20 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, RU
00:00 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
00:45 from 01:40 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, RU
12:30 from 23:30 from 00:30 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, RU
00:50 from 01:50 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
00:20 from 01:20 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, RU
00:10 from 01:10 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D, RU
00:20 from 01:20 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
22:40 from 23:40 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
01:20 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, RU
00:20 from 01:20 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
01:00 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
00:30 from 01:30 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, RU
15:00 from 23:45 from
Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport»
2D, RU
00:00 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more