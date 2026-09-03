Showtimes for Above and Below in Almaty on 3 September 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 00:20 from 01:20 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 00:00 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 00:45 from 01:40 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 12:30 from 23:30 from 00:30 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 00:50 from 01:50 from Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3 2D, RU 00:20 from 01:20 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 00:10 from 01:10 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 00:20 from 01:20 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 22:40 from 23:40 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, RU 01:20 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, RU 00:20 from 01:20 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 01:00 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 00:30 from 01:30 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 15:00 from 23:45 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 00:00 from