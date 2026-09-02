2 500 000 долларов за 10 дней проката: иностранцы считают, что этот российский фильм про космос круче «Гравитации» и «Интерстеллара» — и речь не про «Вызов»

Российские фильмы про космос далеко не всегда становятся большими хитами за пределами страны. Поэтому особенно интересно, когда отечественная картина неожиданно находит свою аудиторию за рубежом и показывает заметные кассовые результаты.

Один из таких проектов всего за 10 дней международного проката заработал $2,5 млн. И это не «Вызов» — речь идёт о другом российском фильме о космосе, который смог заинтересовать зарубежных зрителей. Это «Салют‑7».

Сюжет

В 1985 году советская орбитальная станция «Салют-7» неожиданно перестаёт выходить на связь и начинает отклоняться от заданной траектории. Руководство СССР опасается, что при аварийной операции станцией могут завладеть западные специалисты, поэтому к ней направляют корабль «Союз Т-13».

На борту находятся двое космонавтов, которым предстоит восстановить работоспособность станции и вернуть её под контроль.

Прокат за рубежом

После российского проката фильм, частично основанный на реальных событиях, показали в китайских кинотеатрах. За первые десять дней картина заработала около 2,5 млн долларов, несмотря на ограниченный масштаб проката.

Китайские зрители также оценили фильм довольно высоко. На Douban у «Салюта-7» рейтинг 7,6 балла, а свои оценки оставили более 73 тысяч пользователей.

«Это очень хороший космический фильм, лучше, чем "Гравитация", "Аполлон-13"», «Что касается фильма и сюжета, финал намного лучше, чем у многих американских картин на ту же тему», «Фильм действительно отличный, русские умеют снимать такие фильмы очень хорошо, захватывающие до последней секунды!», «Если вам понравились "Аполлон-13", "Марсианин", "Интерстеллар", "Гравитация", вам понравится и этот фильм, более того, он впечатляет куда больше», — пишут зрители на IMDb.

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