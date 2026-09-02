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Киноафиша Статьи 2 500 000 долларов за 10 дней проката: иностранцы считают, что этот российский фильм про космос круче «Гравитации» и «Интерстеллара» — и речь не про «Вызов»

2 500 000 долларов за 10 дней проката: иностранцы считают, что этот российский фильм про космос круче «Гравитации» и «Интерстеллара» — и речь не про «Вызов»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Салют‑7» (2017)

Отзывы от зрителей только положительные. 

Российские фильмы про космос далеко не всегда становятся большими хитами за пределами страны. Поэтому особенно интересно, когда отечественная картина неожиданно находит свою аудиторию за рубежом и показывает заметные кассовые результаты.

Один из таких проектов всего за 10 дней международного проката заработал $2,5 млн. И это не «Вызов» — речь идёт о другом российском фильме о космосе, который смог заинтересовать зарубежных зрителей. Это «Салют‑7».

Сюжет

В 1985 году советская орбитальная станция «Салют-7» неожиданно перестаёт выходить на связь и начинает отклоняться от заданной траектории. Руководство СССР опасается, что при аварийной операции станцией могут завладеть западные специалисты, поэтому к ней направляют корабль «Союз Т-13».

На борту находятся двое космонавтов, которым предстоит восстановить работоспособность станции и вернуть её под контроль.

Кадр из фильма «Салют‑7» (2017)

Прокат за рубежом

После российского проката фильм, частично основанный на реальных событиях, показали в китайских кинотеатрах. За первые десять дней картина заработала около 2,5 млн долларов, несмотря на ограниченный масштаб проката.

Китайские зрители также оценили фильм довольно высоко. На Douban у «Салюта-7» рейтинг 7,6 балла, а свои оценки оставили более 73 тысяч пользователей.

«Это очень хороший космический фильм, лучше, чем "Гравитация", "Аполлон-13"», «Что касается фильма и сюжета, финал намного лучше, чем у многих американских картин на ту же тему», «Фильм действительно отличный, русские умеют снимать такие фильмы очень хорошо, захватывающие до последней секунды!», «Если вам понравились "Аполлон-13", "Марсианин", "Интерстеллар", "Гравитация", вам понравится и этот фильм, более того, он впечатляет куда больше», — пишут зрители на IMDb.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Салют‑7» (2017)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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2 комментария
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