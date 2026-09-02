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Киноафиша Статьи Шибанов и Ракитина снова вместе — только в другом сериале: в этой новинке Калининград 1940-х и тайная группировка

Шибанов и Ракитина снова вместе — только в другом сериале: в этой новинке Калининград 1940-х и тайная группировка

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

На этот раз актёры сыграют других героев и окажутся в совершенно другой эпохе.

Для многих зрителей Жарков и Шахнович навсегда останутся Шибановым и Ракитиной. Их экранная пара получилась настолько органичной, что новость о новой совместной работе наверняка порадует поклонников.

Актёры встретились на съёмках сериала «Чужой город», однако ждать повторения знакомой истории не стоит.

Другие герои и другая эпоха

Действие нового проекта переносит нас во вторую половину 1940-х. По фотографиям со съёмочной площадки Жарков и Шахнович уже полностью изменились: костюмы, причёски и даже общая атмосфера напоминают послевоенную хронику.

Сергей Жарков сыграет Крапова. Это не главный герой, однако роль, судя по всему, будет заметной.

С персонажем Евгении Шахнович пока всё гораздо загадочнее. Подробностей о её героине практически нет, и даже на некоторых кинопорталах актриса пока не указана в списке исполнителей.

И всё же увидеть их вместе снова будет интересно — хотя бы ради того, чтобы понять, насколько легко зрители смогут перестать воспринимать их как Шибанова и Ракитину.

О чём «Чужой город»

«Чужой город»

В центре сюжета — Егор Гончаров, которого играет Роман Евдокимов. Герой возвращается в Калининград, пытаясь начать новую жизнь подальше от криминала и проблем с законом.

Он рассчитывает найти убежище у старого знакомого, который теперь работает в уголовном розыске. Но вскоре товарища убивают, и Егор начинает собственное расследование.

Чтобы докопаться до истины, герой действует под чужим именем. Постепенно он выходит на людей, связанных с загадочной группировкой и таинственным Гауптманом.

«Чужой город» пока только готовится к премьере, поэтому делать окончательные выводы рано. Но возвращение Сергея Жаркова и Евгении Шахнович в одном сериале — уже отличный повод присмотреться к проекту. Только теперь перед нами будут не Шибанов и Ракитина, а совершенно новые герои.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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