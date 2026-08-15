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Расписание Ешь. Молись. Худей (2026) в Алматы на сегодня

Ешь. Молись. Худей
Ешь. Молись. Худей Студентка медфака прибегает к жуткому методу утраты веса. Новый боди-хоррор в духе "Субстанции" драма, ужасы, фантастика 2026 / Австралия / Финляндия / США
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Расписание Ешь. Молись. Худей в Алматы на 15 августа 2026
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
00:25 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
01:00 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
00:35 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
00:20 от 01:20 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
00:30 от 01:30 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
01:00 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
01:00 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
00:50 от 01:50 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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