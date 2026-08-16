В этом новом сериале НТВ с Батыревым будет сразу 4 крутых опера: привычная схема, но экшена в 2 раза больше

Если в привычном сериале НТВ за порядком следит один-два суровых опера, то здесь решили не мелочиться. В «Разбойном отделе» преступников будет ловить сразу четверка друзей, причем создатели обещают погони, ограбления, захваты поездов и даже разборки в метро.

Четыре мушкетера в погонах

В центре истории — Ираклий Николадзе, Сергей Туманов, Константин Майбер и Геннадий Фёдоров. Все четверо познакомились еще в школе милиции, вместе работают много лет и успели настолько сдружиться, что коллеги прозвали их «мушкетерами».

Главные роли исполняют Вахтанг Беридзе, Алексей Матошин, Антон Батырев и Гавриил Федотов. Но идеальная команда долго оставаться идеальной не сможет: расследование банды, нападающей на перевозчиков «черного нала», постепенно приведет к серьезному конфликту уже внутри самой четверки.

Тут будет на что посмотреть

Обычным расследованием ограбления дело быстро не ограничится. Опера выйдут на преступников, которыми заинтересованы не только правоохранители, но и представители криминального мира. А дальше в истории появятся погони, банковские ограбления, захваты поездов, тоннели и метро.

Создатели явно делают ставку на динамику: первый сезон рассчитан сразу на 20 серий, режиссером выступил Сергей Краснов. При этом среди противников героев будут не только обычные бандиты, но и довольно необычные персонажи — от людей, движимых личной местью, до бывших бойцов элитных подразделений.

В общем, «Разбойный отдел» выглядит как тот самый сериал, который НТВ умеет делать особенно хорошо: четверо крепких мужиков, дружба, погони, перестрелки и большая криминальная история. Осталось только дождаться премьеры и посмотреть, не окажется ли за всем этим экшеном еще и нормальный детектив.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.