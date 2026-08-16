Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В этом новом сериале НТВ с Батыревым будет сразу 4 крутых опера: привычная схема, но экшена в 2 раза больше

В этом новом сериале НТВ с Батыревым будет сразу 4 крутых опера: привычная схема, но экшена в 2 раза больше

16 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Разбойный отдел»

Будет интересно посмотреть на квартет.

Если в привычном сериале НТВ за порядком следит один-два суровых опера, то здесь решили не мелочиться. В «Разбойном отделе» преступников будет ловить сразу четверка друзей, причем создатели обещают погони, ограбления, захваты поездов и даже разборки в метро.

Четыре мушкетера в погонах

В центре истории — Ираклий Николадзе, Сергей Туманов, Константин Майбер и Геннадий Фёдоров. Все четверо познакомились еще в школе милиции, вместе работают много лет и успели настолько сдружиться, что коллеги прозвали их «мушкетерами».

Главные роли исполняют Вахтанг Беридзе, Алексей Матошин, Антон Батырев и Гавриил Федотов. Но идеальная команда долго оставаться идеальной не сможет: расследование банды, нападающей на перевозчиков «черного нала», постепенно приведет к серьезному конфликту уже внутри самой четверки.

Тут будет на что посмотреть

Обычным расследованием ограбления дело быстро не ограничится. Опера выйдут на преступников, которыми заинтересованы не только правоохранители, но и представители криминального мира. А дальше в истории появятся погони, банковские ограбления, захваты поездов, тоннели и метро.

Создатели явно делают ставку на динамику: первый сезон рассчитан сразу на 20 серий, режиссером выступил Сергей Краснов. При этом среди противников героев будут не только обычные бандиты, но и довольно необычные персонажи — от людей, движимых личной местью, до бывших бойцов элитных подразделений.

В общем, «Разбойный отдел» выглядит как тот самый сериал, который НТВ умеет делать особенно хорошо: четверо крепких мужиков, дружба, погони, перестрелки и большая криминальная история. Осталось только дождаться премьеры и посмотреть, не окажется ли за всем этим экшеном еще и нормальный детектив.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Разбойный отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Прынцесса... нет! Королевна!» или все-таки Баба-яга? Ответь на 6 вопросов и узнаешь, кто ты из русских сказок (тест) «Прынцесса... нет! Королевна!» или все-таки Баба-яга? Ответь на 6 вопросов и узнаешь, кто ты из русских сказок (тест) Читать дальше 16 августа 2026
Попросила ИИ выбрать 10 лучших картин в истории кино — никакого Нолана и Кэмерона, зато без Тарантино не обошлось Попросила ИИ выбрать 10 лучших картин в истории кино — никакого Нолана и Кэмерона, зато без Тарантино не обошлось Читать дальше 18 августа 2026
26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе» 26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе» Читать дальше 18 августа 2026
В 80-х в Италии выпустили свои «Ментовские войны»: в СССР сходили с ума по этому сериалу, пока на родине только смеялись В 80-х в Италии выпустили свои «Ментовские войны»: в СССР сходили с ума по этому сериалу, пока на родине только смеялись Читать дальше 18 августа 2026
На НТВ еще в 2015 году показали свой «Настоящий детектив» — мрак, жестокость и кошмары в глубинке На НТВ еще в 2015 году показали свой «Настоящий детектив» — мрак, жестокость и кошмары в глубинке Читать дальше 18 августа 2026
935 часов на полный марафон: в каком порядке посмотреть всего «Последнего богатыря» перед «Колобком» 935 часов на полный марафон: в каком порядке посмотреть всего «Последнего богатыря» перед «Колобком» Читать дальше 18 августа 2026
Глянула ТОП-3 на «Иви» и удивилась: 2 российских сериала и зарубежный хоррор — рейтинг неожиданный Глянула ТОП-3 на «Иви» и удивилась: 2 российских сериала и зарубежный хоррор — рейтинг неожиданный Читать дальше 18 августа 2026
«Это параллельные миры»: Урсуляк, снимающий экранизацию «Войны и мира», высказался о фильме Андреасяна  «Это параллельные миры»: Урсуляк, снимающий экранизацию «Войны и мира», высказался о фильме Андреасяна Читать дальше 18 августа 2026
Этот сериал Okko с Васильевым жду больше «Невского»: рассказываю, когда выйдет 1 серия «Большой фармы» Этот сериал Okko с Васильевым жду больше «Невского»: рассказываю, когда выйдет 1 серия «Большой фармы» Читать дальше 17 августа 2026
Этот сериал НТВ отлично смотрится даже спустя 11 лет после выхода: всего 32 серии — и каждая шикарна Этот сериал НТВ отлично смотрится даже спустя 11 лет после выхода: всего 32 серии — и каждая шикарна Читать дальше 17 августа 2026
От создателя сериалов «Бар "Один звонок"» и «Отпечатки»: в августе жду новинку от Kion — детективную комедию с Пореченковым От создателя сериалов «Бар "Один звонок"» и «Отпечатки»: в августе жду новинку от Kion — детективную комедию с Пореченковым Читать дальше 17 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше