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Киноафиша Статьи За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет

За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет

7 августа 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел», «Фишер»

И он до сих пор популярен.

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых обсуждаемых сериалов первого полугодия 2026 года. В сотне самых популярных проектов оказалось сразу несколько российских детективов, которые не просто собрали большую аудиторию, но и активно обсуждались зрителями. Если любите расследования, интриги и сильных героев, на эти сериалы точно стоит обратить внимание.

«Первый отдел» — главный детектив российского телевидения

Пятое место в общем рейтинге занял «Первый отдел», который уже несколько лет остается одним из главных хитов НТВ.

История следователя Юрия Брагина продолжает собирать огромную аудиторию благодаря ставке на классический детектив. Здесь нет супергероев и невероятных совпадений — только кропотливые расследования, работа с уликами и сильный дуэт Брагина и оперативника Михаила Шибанова.

Неудивительно, что сериал уверенно вошел в число самых популярных проектов первой половины года и уже готовится вернуться с новым сезоном.

«След» продолжает ставить рекорды

Кадр из сериала «След»

Кажется, этому сериалу совершенно не страшно время.

«След» занял шестое место в рейтинге «Медиалогии», доказав, что интерес зрителей к легендарному проекту по-прежнему огромен.

За годы существования команда Федеральной экспертной службы раскрыла сотни самых необычных преступлений, а сам сериал давно стал одним из самых узнаваемых российских детективов. Несмотря на огромное количество серий, поклонники продолжают следить за новыми расследованиями, благодаря чему проект остается в числе самых обсуждаемых в стране.

«Фишер» остается одним из главных сериалов года

Замыкает тройку детективов «Фишер», который расположился на 18-й строчке общего рейтинга.

За несколько сезонов проект превратился в полноценную антологию, где каждая новая история рассказывает о новом расследовании и новых героях. Именно такой подход позволил сериалу сохранить интерес аудитории.

Мрачная атмосфера, сложные преступления и сильный актерский состав сделали «Фишер» одним из самых заметных российских проектов последних лет. А впереди зрителей уже ждет продолжение — новый сезон под названием «Черный проспект».

Российские детективы по-прежнему остаются в числе самых популярных

Рейтинг «Медиалогии» еще раз показал, что отечественные расследования продолжают пользоваться огромной популярностью у зрителей.

«Первый отдел» удерживает статус одного из главных телевизионных хитов, «След» спустя годы не теряет аудиторию, а «Фишер» доказывает, что современные российские детективы тоже способны становиться настоящими событиями.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Фишер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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