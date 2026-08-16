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Киноафиша Статьи Переименовали в последний момент и сделали шедевром: как сначала хотели назвать «Место встречи изменить нельзя»

Переименовали в последний момент и сделали шедевром: как сначала хотели назвать «Место встречи изменить нельзя»

16 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

У проекта было несколько вариантов.

«Место встречи изменить нельзя» уже превратилось в одну из главных классических картин советского телевидения, а её название известно практически каждому, даже тому, кто и не смотрел фильм. Однако первоначально проект должен был называться совсем иначе.

История Жеглова и Шарапова появилась на советских экранах в 1979 году. Станислав Говорухин снял фильм по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия», посвящённому работе милиции в послевоенном Ленинграде. Аркадий Вайнер хорошо знал эту тему — до писательской карьеры он служил в органах.

Поначалу картина должна была сохранить название книги, но чиновники сочли «Эру милосердия» слишком необычной формулировкой и даже назвали слово «милосердие» не соответствующим советской идеологии. Сами создатели тоже сомневались: в романе идея милосердия занимает важное место, тогда как экранизация заметно сместила акценты.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Особенно это заметно в образе Жеглова. Владимир Высоцкий сыграл его как яркого и обаятельного лидера, а многие жёсткие поступки героя в фильме выглядят мягче, чем в книге. Из-за этого философская идея первоисточника о границе между законом и состраданием отошла на второй план.

Следующим вариантом стало «Чёрная кошка» — по названию банды, однако и его забраковали из-за возможных нежелательных ассоциаций с мистикой. В итоге остановились на «Место встречи изменить нельзя» — именно так роман Вайнеров когда-то впервые напечатали в журнале «Смена».

Новое название оказалось удачным: оно запоминается, создаёт ощущение напряжения и звучит особенно символично в контексте расследования. Тем более, что эта фраза звучит в фильме в самый напряженный момент — когда герои выходят на след банды.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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