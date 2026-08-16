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Этот сериал Netflix — микс историй Стивена Кинга и ужасов Лавкрафта: всего 8 серий, а зацепит надолго

16 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Архив 81»

Настоящее комбо для любителей двух авторов сразу.

Если смешать тревожную атмосферу Стивена Кинга с космическим ужасом Говарда Филлипса Лавкрафта, получится примерно то, что произошло в «Архиве 81». Здесь есть таинственные записи, странный дом, исчезновения и нечто настолько древнее, что человеческая логика рядом с ним просто перестает работать.

Тайны дома, которые лучше было не искать

В центре истории оказывается архивариус Дэн, который получает странное задание — восстановить видеозаписи студентки Мелоди. Она снимала документальный фильм в старом многоквартирном доме, где происходят вещи, которым сложно найти рациональное объяснение.

Постепенно Дэн начинает погружаться в историю Мелоди и самого здания. Причем две временные линии оказываются связаны гораздо сильнее, чем кажется сначала. Чем больше герой восстанавливает записи, тем меньше остается уверенности, что он просто смотрит чужую историю.

Здесь явно чувствуется Кинг

По атмосфере «Архив 81» легко напоминает «Сияние». Герои оказываются изолированы от привычного мира, вокруг них происходят сверхъестественные события, а само пространство будто начинает воздействовать на человеческий разум.

Особенно интересна идея дома, который словно питается страхами и травмами своих жильцов. Именно поэтому происходящее воспринимается не просто как набор страшных сцен — прошлое постоянно возвращается и начинает влиять на настоящее.

А вот Лавкрафт здесь чувствуется еще сильнее

Кадр из сериала «Архив 81»

Если Кинг отвечает за психологический ужас, то Лавкрафт — за ощущение чего-то огромного и непостижимого. В «Архиве 81» появляются загадочные записи, способные воздействовать на человека, межпространственное божество Каэлего и черная плесень, напоминающая о «Цвете из иных миров».

Есть даже музыка, которая становится своеобразным проводником между измерениями. Неудивительно, что при просмотре вспоминаются лавкрафтовские истории о вещах, которые человеку лучше никогда не открывать.

И самое обидное — на этом история закончилась. Несмотря на интересный первый сезон и финал, оставивший немало вопросов, Netflix закрыл «Архив 81» после восьми серий.

А ведь потенциал у сериала был огромный. В итоге мы получили редкий случай, когда один проект действительно умудрился соединить две совершенно разные традиции хоррора — психологический ужас Кинга и космический кошмар Лавкрафта. И ради этих восьми серий «Архиву 81» точно стоит дать шанс.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Архив 81»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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