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Киноафиша Статьи Не такой уж он и белый маг: какие подлости творил Гэндальф во «Властелине колец» — на это годами закрывали глаза

Не такой уж он и белый маг: какие подлости творил Гэндальф во «Властелине колец» — на это годами закрывали глаза

15 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Герой часто подводил друзей.

Гэндальф во «Властелине колец» давно воспринимается как один из самых добрых и мудрых героев Средиземья. Он помогает хоббитам, защищает слабых и сражается на стороне добра, поэтому представить его способным на дурные поступки непросто.

Однако внимательное изучение истории показывает, что волшебник далеко не всегда действовал мягко и открыто. Иногда он манипулировал героями, скрывал важную информацию и принимал решения, которые могли стоить другим жизни.

Оставил Бильбо и гномов

В путешествии к Одинокой горе Гэндальф не раз выручает отряд, но перед Лихолесьем внезапно уходит по своим делам. Бильбо и гномы остаются одни перед опасным лесом, хотя волшебник прекрасно понимает, с чем им предстоит столкнуться. Его миссия в Дол-Гулдуре была важной, но подопечных он фактически бросил в самый трудный момент.

Почти двадцать лет не трогал Кольцо

После подозрений насчёт кольца Бильбо Гэндальф не стал сразу разбираться с находкой. Фродо продолжал хранить её почти два десятилетия, пока Саурон восстанавливал силы, а его слуги разыскивали владельца кольца. За это время враг успел серьёзно подготовиться к новой войне.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Доверил важное письмо трактирщику

Уезжая из Шира, Гэндальф оставил Фродо послание с просьбой срочно покинуть дом. Но передать его он поручил трактирщику Барлиману Баттербуру — человеку крайне забывчивому.

В результате письмо долго пролежало без дела, хотя назгулы уже начали поиски хоббита. Ошибка была особенно опасной, учитывая, насколько хорошо Гэндальф знал угрозу, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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