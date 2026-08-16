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Киноафиша Статьи Из-за «Игры престолов» все позабыли об этих 3 шедевральных сериалах HBO: а ведь у них высокий рейтинг

Из-за «Игры престолов» все позабыли об этих 3 шедевральных сериалах HBO: а ведь у них высокий рейтинг

16 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Острые предметы», «Тюрьма "Оз"»

Даже жаль, что о них мало говорят.

У HBO давно репутация фабрики великих сериалов, но даже у такого канала есть проекты, которые оказались в тени «Игры престолов» и «Клана Сопрано». А ведь некоторые из них получили почти идеальные оценки и вполне заслуживают второго шанса.

Я выбрала три сериала, которые особенно хочется посоветовать тем, кто ищет что-нибудь действительно качественное.

«Острые предметы»

Камилла Прикер — журналистка, которой приходится вернуться в родной город, чтобы расследовать исчезновение двух девочек-подростков. Одна из них найдена мертвой, а само дело оказывается тесно связано с травматичным прошлым самой героини.

Здесь расследование постепенно отходит на второй план, потому что гораздо интереснее наблюдать за психологическим состоянием Камиллы. Сериал постоянно заставляет сомневаться в происходящем и очень медленно складывает картину из маленьких деталей.

Эми Адамс в главной роли — отдельная причина посмотреть. У «Острых предметов» 92% на Rotten Tomatoes, и это тот случай, когда высокая оценка действительно выглядит заслуженной.

«Джентльмен Джек»

Кадр из сериала «Джентльмен Джек»

Если хочется чего-то совершенно другого, стоит обратить внимание на «Джентльмена Джека». Сериал рассказывает историю Энн Листер — женщины XIX века, которая совершенно не собиралась подстраиваться под правила общества и предпочитала сама решать, как ей жить.

Сюранна Джонс прекрасно передала характер героини: Энн одновременно дерзкая, умная, самоуверенная и невероятно обаятельная. Особенно интересно наблюдать за ее отношениями с окружающими и за тем, как она пытается самостоятельно управлять своей жизнью в мире, где у женщин возможностей было совсем немного.

У сериала 92% на Rotten Tomatoes, но после двух сезонов его закрыли. И это, пожалуй, одна из главных несправедливостей этой подборки.

«Тюрьма "Оз"»

А вот «Тюрьма "Оз"» — настоящий ветеран HBO. Сериал выходил с 1997 по 2003 год и еще тогда показывал телевидению, насколько мрачными, жесткими и неоднозначными могут быть истории о преступниках и заключенных.

В центре — экспериментальная тюрьма, где за решеткой оказываются совершенно разные люди. Здесь нет простого деления на хороших и плохих: преступники остаются преступниками, но сериал постоянно напоминает, что за каждым из них стоит человек со своей историей.

«Оз» стал одним из проектов, которые фактически проложили дорогу будущему престижному телевидению. Сейчас о нем вспоминают гораздо реже, чем о «Сопрано» или «Прослушке», хотя именно такие сериалы помогли HBO сформировать ту репутацию, которую канал имеет сегодня.

И вот что особенно обидно: все три проекта совершенно разные. «Острые предметы» — тяжелый психологический детектив, «Джентльмен Джек» — историческая драма с яркой героиней, а «Тюрьма "Оз"» — жесткая тюремная история. Но объединяет их одно: ни один из них точно не заслуживает того, чтобы о нем забывали.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Острые предметы», «Тюрьма "Оз"»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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