А ведь однажды российский фильм уже уделал «Человека-паука» в прокате: правда, это было 22 года назад

В 2004 году российский зритель оказался перед неожиданным выбором: отправиться вместе с Питером Паркером спасать Нью-Йорк или остаться дома и посмотреть, как Антон Городецкий разбирается с нечистью. И самое интересное — российский фильм действительно оказался сильнее голливудского блокбастера.

Битва с Человеком-пауком

В наших кинотеатрах практически одновременно вышли «Человек-паук 2» Сэма Рэйми и «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Казалось бы, шансов у отечественного фильма немного: с одной стороны — один из самых популярных супергероев Marvel, с другой — экранизация российского городского фэнтези.

Но создатели «Ночного дозора» не стали отступать перед голливудским конкурентом и спокойно вышли в прокат.

Результат оказался почти сенсационным. «Ночной дозор» собрал в России около 465 млн рублей, тогда как «Человек-паук 2» заработал примерно 254 млн. Получается, российский фильм обошел американский блокбастер примерно в 1,8 раза.

Антон Городецкий победил Питера Паркера

Для российского кино это был действительно исторический момент, передает Кинопес. «Ночной дозор» стал не просто успешным фильмом, а настоящим культурным феноменом.

Зрители обсуждали Светлых и Темных, пересматривали сцены, спорили о героях и с удивлением обнаруживали, что отечественный фильм может выглядеть как большой жанровый блокбастер и при этом спокойно конкурировать с Голливудом.

Сегодня подобная история кажется почти невероятной. Но 22 года назад Человек-паук приехал в российские кинотеатры — и проиграл Антону Городецкому.

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