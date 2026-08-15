Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи А ведь однажды российский фильм уже уделал «Человека-паука» в прокате: правда, это было 22 года назад

А ведь однажды российский фильм уже уделал «Человека-паука» в прокате: правда, это было 22 года назад

15 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Человек-паук 2»

Зрители единогласно выбрали отечественный проект.

В 2004 году российский зритель оказался перед неожиданным выбором: отправиться вместе с Питером Паркером спасать Нью-Йорк или остаться дома и посмотреть, как Антон Городецкий разбирается с нечистью. И самое интересное — российский фильм действительно оказался сильнее голливудского блокбастера.

Битва с Человеком-пауком

В наших кинотеатрах практически одновременно вышли «Человек-паук 2» Сэма Рэйми и «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Казалось бы, шансов у отечественного фильма немного: с одной стороны — один из самых популярных супергероев Marvel, с другой — экранизация российского городского фэнтези.

Но создатели «Ночного дозора» не стали отступать перед голливудским конкурентом и спокойно вышли в прокат.

Результат оказался почти сенсационным. «Ночной дозор» собрал в России около 465 млн рублей, тогда как «Человек-паук 2» заработал примерно 254 млн. Получается, российский фильм обошел американский блокбастер примерно в 1,8 раза.

Антон Городецкий победил Питера Паркера

Кадр из фильма «Ночной дозор»

Для российского кино это был действительно исторический момент, передает Кинопес. «Ночной дозор» стал не просто успешным фильмом, а настоящим культурным феноменом.

Зрители обсуждали Светлых и Темных, пересматривали сцены, спорили о героях и с удивлением обнаруживали, что отечественный фильм может выглядеть как большой жанровый блокбастер и при этом спокойно конкурировать с Голливудом.

Сегодня подобная история кажется почти невероятной. Но 22 года назад Человек-паук приехал в российские кинотеатры — и проиграл Антону Городецкому.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из фильма «Человек-паук 2»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Быть или не быть? Вот в чем вопрос! Выберите одну из рун и узнаете ответ, который давно ищете (тест) Быть или не быть? Вот в чем вопрос! Выберите одну из рун и узнаете ответ, который давно ищете (тест) Читать дальше 17 августа 2026
Только один российский фильм приблизился по качеству к хиту HBO «Чернобыль»: кинокритик Алиев объяснил, почему Только один российский фильм приблизился по качеству к хиту HBO «Чернобыль»: кинокритик Алиев объяснил, почему Читать дальше 16 августа 2026
У «Дневного дозора» все же было продолжение, но не в России: Бекмамбетов снял этот фильм для Голливуда У «Дневного дозора» все же было продолжение, но не в России: Бекмамбетов снял этот фильм для Голливуда Читать дальше 15 августа 2026
Одна из самых ожидаемых исторических премьер осени 2026 года: вышел трейлер последнего фильма Алексея Пиманова Одна из самых ожидаемых исторических премьер осени 2026 года: вышел трейлер последнего фильма Алексея Пиманова Читать дальше 17 августа 2026
Только в 35 лет узнала, почему Т-800 не снимает темные очки: Кэмерон об этом умолчал Только в 35 лет узнала, почему Т-800 не снимает темные очки: Кэмерон об этом умолчал Читать дальше 17 августа 2026
«Терминатора» можно обожать, но нельзя спорить с тем, что будущее он предсказал плохо: все догадки — мимо «Терминатора» можно обожать, но нельзя спорить с тем, что будущее он предсказал плохо: все догадки — мимо Читать дальше 17 августа 2026
Выстрелы, взрывы, аварии — всё мимо: так из какого же металла сделали Т-800? Выстрелы, взрывы, аварии — всё мимо: так из какого же металла сделали Т-800? Читать дальше 16 августа 2026
Эти 3 детектива получили «Оскары» и высшие баллы на IMDb: проверенная программа для прохладного вечера дома Эти 3 детектива получили «Оскары» и высшие баллы на IMDb: проверенная программа для прохладного вечера дома Читать дальше 16 августа 2026
Не такой уж он и белый маг: какие подлости творил Гэндальф во «Властелине колец» — на это годами закрывали глаза Не такой уж он и белый маг: какие подлости творил Гэндальф во «Властелине колец» — на это годами закрывали глаза Читать дальше 15 августа 2026
Так вот почему Света не уехала с Данилой в «Брате»: всего одна фраза объясняет ее решение Так вот почему Света не уехала с Данилой в «Брате»: всего одна фраза объясняет ее решение Читать дальше 15 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше