Жду не только «Первый отдел», но и эту медицинскую драму: новинку для НТВ снял Егор Бероев

Иногда человеку приходится начинать жизнь заново не потому, что он этого хочет, а потому, что прежней жизни больше просто не существует. Именно в такой ситуации оказывается герой нового сериала НТВ «Марик», и уже по первым материалам проект выглядит совсем не как привычная медицинская драма.

Возвращение, после которого всё изменилось

В центре истории — врач Марк Аксёнов в исполнении Василия Копейкина. Вернувшись с фронта в родной Мариуполь, он узнает, что жена считала его погибшим и вышла замуж за его лучшего друга.

Казалось бы, после такого остается только собрать вещи и попытаться забыть прошлое. Но Марик выбирает другой путь — устраивается в скорую помощь и начинает спасать чужие жизни. Постепенно работа становится для него точкой опоры и помогает самому герою справиться с пережитым и понять, как жить дальше.

Здесь медицина — только часть истории

Интересно, что создатели не собираются превращать «Марика» в обычный сериал про врачей. В каждой серии будут отдельные истории пациентов, причем медицинские случаи напрямую связаны с внутренними переживаниями главного героя.

Пока Марк помогает другим семьям переживать сложные моменты, ему самому приходится разбираться с собственной жизнью. И именно на этом, судя по описанию, будет строиться главная эмоциональная линия сериала.

Дебют Егора Бероева

Для Егора Бероева «Марик» стал дебютом в качестве режиссера сериала. История появилась после его поездок на Донбасс и общения с местными жителями. В проекте также сыграли Александр Обласов, Владимир Стержаков, Анна Панкратова, Никита Тезин и другие актеры.

Съемки проходили в Мариуполе, Севастополе и Крыму. Причем Мариуполь здесь не просто декорация — создатели специально хотели сохранить связь истории с реальным городом.

Премьера «Марика» состоится этой осенью в онлайн-кинотеатре «КИОН», а затем сериал покажут на НТВ. И, кажется, это тот случай, когда от проекта стоит ждать не столько сложных медицинских расследований, сколько истории человека, который учится жить заново.

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