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Только один российский фильм приблизился по качеству к хиту HBO «Чернобыль»: кинокритик Алиев объяснил, почему

16 августа 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Чернобыль», фильма «В субботу»

В этом фильме трагедия рассматривается под другим углом.

«Чернобыль» от HBO вышел в 2019 году и до сих пор считается одним из лучших мини-сериалов в истории. Всего за 5 часов создатели сумели рассказать историю так, что она покорила весь мир.

Но для России и соседних стран эта трагедия — практически личная боль. И неоднократно режиссеры пытались передать ее на экране. Но смогли ли приблизиться к уровню HBO?

Редакция «Киноафиши» спросила у кинокритика Тимура Алиева, есть ли отечественная альтернатива знаменитому мини-сериалу. И ответ нас сильно удивил.

Даже ничего похожего нет

Кинокритик Тимур Алиев отметил, что несмотря на многочисленные попытки, никому не удалось показать аварию на Чернобыльской АЭС так, как это сделал HBO.

«В российской киноиндустрии не было ничего близкого ни эстетически, ни содержательно мини-сериалу HBO "Чернобыль". Причём, ни на момент премьеры проекта, ни до сих пор», — отметил эксперт.

Но альтернатива все же есть

Из множества отечественных фильмов и сериалов на эту тему кинокритик все же выделил один достойный. Это работа режиссера Александра Миндадзе «В субботу», выпущенная в 2010 году. Сюжет строится вокруг случайного свидетеля аварии на ЧАЭС, который оказался перед сложным выбором.

«Пресловутая авария в этом фильме — не катализатор сюжета, а точка морального расслоения общества. Перед героями встают сокрушительная необходимость выбора — между эмпатией и утомлённостью, между инстинктом самосохранения и ответственностью за свою жизнь и жизнь близких», — отметил Тимур Алиев.

Отдельно кинокритик отметил работу режиссера.

«Миндадзе обращается к болезненной теме с вежливой жестокостью и одновременно с выученной растерянностью. Главное в картине — страх, что правда вскроется, и обманчивая убеждённость окружения героя, что ничего «особенного» в сущности не случилось, авось обойдётся», — подвел итог эксперт.

Если вы еще не видели этот фильм, стоит обратить на него внимание. Возможно, он понравится вам даже больше, чем сериал от HBO.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Чернобыль», фильма «В субботу»
Анастасия Луковникова Федор Никонов
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