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Киноафиша Статьи Драконов раздавали каждому второму, даже бастардам: почему только этот Таргариен не был всадником в «Доме дракона»

Драконов раздавали каждому второму, даже бастардам: почему только этот Таргариен не был всадником в «Доме дракона»

16 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

У него была своя позиция на этот счет.

В эпичном приквеле к «Игре престолов» драконы играют важную роль в противостоянии Таргариенов. Почти каждый значимый член семьи связан с одним из этих существ: драконы есть у Рейниры, её детей, союзников и даже некоторых бастардов.

На этом фоне особенно заметно, что король Визерис оставался без собственного дракона. Для представителя дома Таргариенов, тем более правителя Семи Королевств, это кажется необычным.

Дракон Визериса

В юности Визерис Таргариен всё же был всадником и выбрал для себя одного из самых известных драконов — Балериона Чёрного Ужаса, бывшего дракона Эйгона Завоевателя.

Но к тому времени легендарный зверь был уже очень стар. Почти двухсотлетний Балерион с трудом передвигался и практически не мог летать. Визерис поднялся на нём в воздух всего несколько раз, после чего дракон умер.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Без нового дракона

После смерти Балериона Визерис больше не стал искать себе другого дракона. Возможно, потеря легендарного зверя была для него слишком тяжёлой, и заменить его он просто не хотел. Есть и другая версия: Визерис понимал, что Балерион уже стар, но всё равно выбрал его, рассчитывая хотя бы ненадолго прикоснуться к наследию предков.

Кроме того, сам король не испытывал особой любви к полётам. Его скорее раздражали связанные с ними неудобства — например, запах серы, который Рейнира приносила после поездок на драконе. На фоне остальных Таргариенов Визерис явно относился к этим существам довольно прохладно и даже считал, что они меняют всадников в негативную сторону, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Дом дракона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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